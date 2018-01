CEO de Cambridge Analytica responde a investigación de El Financiero Bloomberg

Tras la publicación del reportaje “Los gurús de datos de Trump están en México y nadie sabe qué diablos hacen” realizado por los reporteros Gloria Murata, Neldy San Martín y Raúl Linares, el CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, escribió la carta aclaratoria que presentamos a continuación.



A su vez El Financiero responde en este mismo espacio a las afirmaciones en esta carta.



EL FINANCIERO

Dirección General Editorial



23 de Enero 2018



Muy Señores Míos,



En referencia al artículo publicado el día 23 de enero de 2018 en la versión online de su periódico me gustaría aportar las siguientes aclaraciones:



1. Cambridge Analytica no está prestando servicios a partidos políticos en México y por tanto no está registrada en el Registro Nacional de Proveedores del INE.



2. Arielle Karro no es, como se declara en el artículo en cuestión, Jefa de Operaciones en México y tampoco desempeña ninguna labor política para Cambridge Analytica.



Atentamente,



Alexander Nix





RESPUESTA DE EL FINANCIERO



Sobre los puntos señalados en el texto firmado por Alexander Nix, El Financiero tiene los siguientes comentarios:



1. Cambridge Analytica no está prestando servicios a partidos políticos en México y por tanto no está registrada en el Registro Nacional de Proveedores del INE.



En ningún momento el reportaje señala que la empresa trabaje para algún partido, pero sí recoge diversas muestras de su interés por entrar en las campañas mexicanas:



· Se retomó una entrevista al propio Nix hecha por el portal Vice News en el que señala "Esperamos involucrarnos en política. Primero, si hay un apetito de usar estas tecnologías; y segundo, si los clientes sienten que necesitan apoyo”.



· También se muestran mensajes de reclutamiento enviados por Arielle Karro (quien trabaja o trabajaba para Cambridge Analytica) en los que invitaba a especialistas de datos señalando que la firma sería “el cerebro atrás de la elección presidencial mexicana”.



La nota publicada por este medio destaca, efectivamente, que no se conoce si Cambridge Analytica trabaja con algún partido político y, de ser así, con cuál.



Pero la jefatura editorial de este medio considera que es de interés público seguir los pasos de una empresa que ha tenido notoriedad internacional tras los comicios estadounidenses y que ha hecho públicas sus potenciales intenciones de ser proveedor en la contienda.





2. Arielle Karro no es, como se declara en el artículo en cuestión, Jefa de Operaciones en México y tampoco desempeña ninguna labor política para Cambridge Analytica.



El reportaje se basó en la información que la propia Karro publicó en su perfil en la red social “LinkedIn” en el que señala que desde mayo de 2017 a la fecha se ha ocupado el puesto de “Operations Manager” con sede en la Ciudad de México.



Actualmente incluye en su perfil una leyenda en la que señala sobre su rol “Cambridge Analytica Comercial. Exclusivamente en nuestro lado comercial del negocio sin involucramiento en lo político”.



Sin embargo, en la investigación realizada por El Financiero se halló que Karro publicó mensajes en Facebook ofreciendo puestos como manager de campaña (los cuales ya fueron borrados), y que los mensajes que envió para reclutar vía LinkedIn señalaban los logros políticos de Cambridge Analytica y que la empresa sería “el cerebro atrás de la elección presidencial mexicana”.



Previo a la publicación del reportaje se buscó a la propia Karro para conocer más sobre su rol, pero como queda consignado en el texto, ella “declinó dar comentarios y un hombre, quien se presentó como su abogado pero no dio su nombre, indicó que ella ya no trabaja ahí y que ‘es historia pasada’.”.