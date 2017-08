Maduro llama 'cobarde' a EPN y lo amenaza con que 'va a caer'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, despotricó esta tarde contra el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al calificarlo como un empleado "abusado por Trump".



“Peña Nieto, escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado por su jefe, maltratado, abusado y violado por Trump", lanzó esta tarde en un mensaje televisivo.



"¡Ah, pero con Venezuela sí te metes! A Donald Trump no eres capaz de lanzarle ni el pétalo de una rosa. (...) Trump le dio una orden pública, si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no se reúnen más", enfatizó.



Esta mañana, el Washington Post reveló una transcripción de una llamada telefónica entre los mandatarios norteamericanos en la que Trump le pide a Peña no decir a la prensa que México no pagará por la construcción de un muro fronterizo, una de las principales promesas de campaña del estadounidense.



“Trump le dio una orden pública, si sigue diciendo que no va a pagar el muro, no se reúnen más. Si yo fuera mexicano tumbaría todos los muros. Pero de frente, no como este cobarde de Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado, violado, por parte de Donald Trump”, sentenció al tiempo que amenazó: “Veremos caer el imperio gringo y veremos caer uno por uno los gobiernos neoliberales de derecha que agreden a Venezuela”.



Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 4 de agosto de 2017

No es la primera vez que el presidente de Venezuela acusa al gobierno mexicano de ser pasivo ante las acciones del mandatario estadounidense. Esta misma semana, Maduro, luego de conocer las sanciones impuestas por el Departamento de Estado, aseguró que le fueron impuestas por no obedecer órdenes extranjeras. “No muevo la colita y no soy un perro echado. Porque soy capaz de decir las verdades de la persecución a pueblos de México y de Latinoamérica por parte de Trump, y la deportación, expulsión y abusos de torturas de miles de latinoamericanos, porque denuncio el muro infernal”, expresó.



La semana pasada, Maduro calificó a Peña Nieto como “el más entreguista y asesino” y lo acusó de obrar conjuntamente con Colombia y la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, para intervenir en Venezuela.



El gobierno de México ha sostenido su posición contra el venezolano al desconocer los resultados que avalan la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.



El domingo expresó a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que “lamenta que el gobierno de ese país haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos… que profundizan la crisis en que se encuentra el país”.



Desde marzo, mes en que 18 países solicitaron a la Organización de Estados Americanos una reunión para analizar la situación de Venezuela, las declaraciones de Maduro contra el presidente mexicano han subido de tono. Primero, llamó a su homólogo mexicano para resaltar la necesidad de mantener la unión en la región frente a las “amenazas reales”, para después, en abril, luego de que el canciller Luis Videgaray señalara que existen “violaciones sistemáticas a los principios de la democracia” en Venezuela, Maduro expresó que resultaba vergonzoso cómo el Estado mexicano se alejaba cada vez más de América Latina y el Caribe “para apoyar intereses imperiales”.



En mayo, al criticar el “intervencionismo” de Estados Unidos, destacó que “Trump agrede a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos.