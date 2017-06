Estampida de hinchas de Juventus deja al menos 200 heridos en Turín

Una estampida provocada por un momento de pánico colectivo entre aficionados de la Juventus, por temor a la presencia en el lugar de una bomba, provocó 200 heridos en el centro de Turín, Italia, donde miles de hinchas se habían reunido para seguir la final de la Champions League que su equipo perdió 4-1 en Cardiff ante el Real Madrid.



Dos de ellos estarían en estado grave, según indicó la policía.



"Habrá que esperar un poco para comprender qué ha provocado este movimiento de pánico", afirmaron las autoridades locales.



Unos diez minutos antes del final del choque, un petardo explotó y los gritos de un hincha sobre la posible presencia de una bomba provocaron carreras e instantes de caos, según constataron periodistas de la AFP y las televisiones italianas.



Grupos de hinchas corrieron y muchos se golpearon contra las barreras de seguridad o los edificios que rodean la plaza San Carlo de Turín, donde se habían instalado pantallas gigantes para seguir el partido. Varios de los heridos sufrieron cortes con cristales después de haber caído al suelo.



La plaza San Carlo pudo volver a la calma poco después, donde algunos grupos de jóvenes intentaban ahogar las penas en alcohol en una noche de sábado con sabor amargo.



"Me caí. Conseguí levantarme, pero lo he perdido todo, mi teléfono, la mochila, todo", declaraba una de las víctimas de la estampida a la cadena SkyNews24.



El Real Madrid, entrenado por Zinedine Zidane, goleó 4 a 1 a la Juventus en la final de la Liga de Campeones, el sábado en Cardiff, lo que permite al club español revalidar su corona, algo que no ocurría desde hace 27 años, cuando el Milan encadenó los títulos de 1989 y 1990.



MENSAJE DE ALLEGRI



El Real Madrid, entrenado por Zinedine Zidane, goleó 4 a 1 a la Juventus en la final de la Liga de Campeones, el sábado en Cardiff, lo que permite al club español revalidar su corona, algo que no ocurría desde hace 27 años, cuando el Milan encadenó los títulos de 1989 y 1990.



Desde Cardiff, el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, tuvo un recuerdo para los aficionados.



"Esperamos que nuestros seguidores en Turín estén bien y que no haya muchos heridos", declaró al término del partido.



La Juventus tiene en su historia una final europea de triste recuerdo en lo referente a una avalancha de aficionados: fue en 1985, en el estadio de Heysel en Bruselas, donde 39 personas, la mayoría de nacionalidad italiana, murieron en una avalancha poco antes de la final de la Copa de Europa contra el Liverpool.



El partido se jugó pese al drama y la 'Juve' conquistó su primer título de campeón de Europa. El segundo y hasta ahora último fue el que logró en 1996. La sequía continuará tras la decepción de este domingo.