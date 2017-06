Real Madrid se corona bicampeón y 12 veces rey de Europa

CARDIFF.- El Real Madrid hizo historia este sábado al ganarle 4-1 a la Juventus con un doblete de Cristiano Ronaldo, para consagrarse monarca de Europa por duodécima vez y convertirse en el primer equipo que gana el torneo dos años seguidos desde su cambio de formato a la Champions League.



Con la victoria, el Madrid cierra una gran temporada tras consagrarse también como campeón de la liga española. En tanto, la Juventus no pudo alcanzar un histórico triplete tras ganar la Serie A y la Copa Italia.



El Madrid se impuso con los goles de Ronaldo a los 20 y 63 minutos, un tanto de Casemiro a los 60 y otro de Marco Asensio a los 90. Mario Mandzukic había puesto el 1-1 con un golazo de chilena a los 26.



"Esto es increíble. Otra vez una temporada impresionante y culminar el año con la Champions otra vez es impresionante (...) Las cosas grandes se ganan en el final. Me preparé especialmente para esto y estoy muy contento", dijo Ronaldo tras el partido.



La Juventus arrancó mejor y en los primeros 10 minutos avisó con remates de los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. Pero de a poco, el Madrid comenzó a dominar el balón y a hacer retroceder al elenco de Turín.



Cuando la Juve parecía acomodada a este nuevo escenario, el Madrid puso el 1-0 a los 20 minutos con un golazo de Ronaldo, quien definió de primera en el borde del área a pase de Dani Carvajal para decorar una gran jugada de su equipo en ofensiva.



Pero a los 26, cuando el Madrid parecía tener el partido donde quería, Mandzukic empató con una notable chilena por arriba de Keylor Navas tras parar con el pecho un pase de Gonzalo Higuaín.



Con el 1-1, la Juve se plantó unos metros más adelante en el campo y alejó al Madrid de su área. El planteo le sirvió al elenco italiano, que tuvo un poco más la pelota y casi no pasó sustos en defensa.



El Madrid empezó mejor el segundo tiempo, con Isco llegando a posiciones de gol con más frecuencia que en la primera parte. Luka Modric sorprendió a los 54 con un remate desde fuera del área que contuvo Gianluigi Buffon y poco después el elenco español, que era el que más intentaba ante una Juventus desdibujada, lo liquidó con una ráfaga.



El “merengue” desniveló a los 60 con un remate desde fuera del área de Casemiro que se desvió en un rival para dejar sin reacción a Buffon.



Tres minutos después, Modric robó el balón por la derecha, llegó al fondo y mandó el centro atrás para que Ronaldo pusiera el 3-1 entrando por el primer palo. Con el doblete, el portugués sumó 12 conquistas en el torneo.



Ya en el final del partido, Juventus se quedó con 10 jugadores cuando el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que había entrado poco antes, se fue expulsado por dos tarjetas amarillas.



Cuando los hinchas del equipo blanco esperaban el pitazo final para celebrar, Asensio puso el 4-1 para que el Madrid cerrara el partido demoliendo a la Juve.



