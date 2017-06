Él es el nominado de Trump para dirigir el FBI

Donald Trump dijo este miércoles en su cuenta de Twitter que Christopher Wray será su propuesta para dirigir el Buró Federal de Investigación (FBI).



A continuación te presentamos lo más sobresaliente de su carrera:



Wray es un veterano de la justicia estadounidense.



Se recibió en la facultad de derecho de la Universidad de Yale en 1992, donde también fue redactor en jefe del Yale Law Journal, un puesto muy prestigioso reservado para juristas de élite.



De 1997 a 2001, se desempeñó como asistente fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.



Se unió por primera vez al liderazgo del Departamento de Justicia de Estados Unidos como subprocurador asociado en septiembre de 2001, con responsabilidades de supervisión que abarcan todo el departamento.



Entre 2003 y 2005, durante el Gobierno del presidente George W. Bush, estuvo a cargo de la División Criminal, una de las ramas más importantes del Departamento de Justicia. En ese cargó ayudó a dirigir los esfuerzos para hacer frente a la ola de escándalos de fraude corporativo y para restaurar la integridad de los mercados financieros de Estados Unidos.



Supervisó investigaciones sobre fraude corporativo durante el tiempo en que Comey fue subprocurador general. Wray se hizo cargo de un grupo de fiscales y agentes del FBI creado para investigar el escándalo de Enron por fraude contable.



También fue parte integral de la respuesta del Departamento de Justicia a los ataques del 11 de septiembre y “desempeñó un papel clave en la supervisión de las acciones legales y operacionales en la guerra contra el terrorismo”, según se lee en su biografía de King and Spalding.



Al concluir su mandato en 2005, Wray recibió el premio Edmund J. Randolph, premio más alto del Departamento de Justicia por servicio público y liderazgo.



Comenzó a trabajar en la firma King and Spalding a finales de 2005, donde ha dirigido asuntos de investigación relacionados con las fiscalías de Estados Unidos en más de veinte distritos diferentes y casi todas las divisiones litigantes del Departamento de Justicia.



Actualmente es un socio de litigio en King and Spalding en Washington y en Atlanta. Wray preside en esta firma el Special Matters y el Government Investigations Practice Group, que representa a empresas, auditores y comités especiales, así como a individuos en una variedad de asuntos criminales y regulatorios, juicios civiles paralelos e investigaciones corporativas internas.



Con información de King & Spalding, AP, AFP y Bloomberg

: