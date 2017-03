Tecnología (y no Trump) moldeará nuestro futuro

“La historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres”, escribió el historiador Thomas Carlyle en 1841. Esta llamada teoría del gran hombre ya hace mucho tiempo que fue desacreditada.



La mayoría de los historiadores actualmente creen que los reyes y los presidentes tienen relativamente poco impacto sobre la vida de la gente común. La demografía, el clima y la tecnología importan mucho más.



Pero la teoría del gran hombre vive en el periodismo. Al leer las noticias hoy en día se pudiera pensar que Donald Trump y su séquito serán las fuerzas claves que moldearán el futuro. Del mismo modo, las próximas elecciones francesas se están reportando a nivel mundial basándose en la presunción de que el próximo presidente cambiará la historia. Este enfoque en las personalidades en lugar de las tendencias es divertido, pero engañoso. Al igual que el teléfono inteligente probablemente tuvo más que ver en moldear estos últimos años que Barack Obama, la tecnología, y no Trump, debiera ser la que moldee los años venideros.



El debate acerca del futuro está actualmente monopolizado por la pregunta incontestable de si los robots les quitarán los empleos a los humanos. Pero muchas más cosas sucederán. Imaginemos que Trump gobierne durante ocho años, lo cual es totalmente factible. Durante ese tiempo la vida cambiará. Para 2024, la realidad virtual será algo completamente normal. Al ponerte tus anteojos de realidad virtual (RV) podrás entrar (virtualmente) a la oficina de tu jefe en otro país. Así como el Internet cambió el juego de las parejas, lo mismo sucederá con la RV. Tú podrás encontrarte virtualmente con tu nueva pareja en un bar de una playa hawaiana o en el espacio exterior (aunque los ‘tradicionales’ intercambios de fluidos todavía requerirán salir físicamente de la casa). También surgirán nuevas formas de entretenimiento. Pronto podrás estar parado (virtualmente) en el campo del FC Barcelona mirando a Lionel Messi driblando hacia ti; o ver al fallecido Laurence Olivier protagonizando en una nueva película.



En la actualidad vivimos entre mundos digitales y físicos; piensa en un padre alternando entre su teléfono inteligente y su hijo. La RV nos permitirá habitar los mundos físicos y virtuales simultáneamente. Las personas más jóvenes pudieran ser víctimas de un nuevo trastorno psicológico: “la disociación de la realidad”. “Ya no sabrán qué es la realidad y qué no”, comentó Liisa van Vliet, una bioquímica de la Universidad de Cambridge.



La RV cambiará la vida del conjunto de seres humanos de más rápido crecimiento: los de edad avanzada. La expectativa de vida ya está aumentando para casi todos los grupos en los países desarrollados, excepto para la clase trabajadora blanca estadounidense. Las mujeres surcoreanas pronto pudieran convertirse en las primeras personas con una expectativa de vida media de 90 años (suponiendo que no haya un ataque con misiles lanzado por Corea del Norte). La medicina personalizada debiera acelerar la tendencia hacia una mayor longevidad. Los sensores en tu cuerpo te indicarán cuándo necesitas tomar tu medicamento y te advertirán antes de que sufras un ataque cardíaco. Las personas adineradas pagarán para que les reemplacen los genes malos y las partes del cuerpo deterioradas.



Numerosos países ya no pueden cuidar de todos sus habitantes de la tercera edad. A medida que China se enfrenta al creciente costo del envejecimiento, pudiera imaginarse que el ejercicio se volviera obligatorio. Pero pronto incluso los gobiernos nativistas tendrán que dejar entrar a cuidadores migrantes. El pronosticador George Friedman predice que, para 2030, los países ricos ofrecerán recompensas para atraer a los inmigrantes.



Una vez que los robots reemplacen a los conductores y a los cajeros humanos, puede que un sinnúmero de personas de la clase trabajadora occidental pasen a realizar trabajos de cuidado. Lo más probable, sin embargo, es que haya robots cuidadores (que ya se están construyendo en Japón). Cuando el robot de la abuela señale que ella no ha hervido su tetera a la hora habitual, entonces un cuidador de RV — una futura nueva profesión — entrará en su apartamento para comprobar que todo esté bien. Un cuidador de RV pudiera “visitar” a 30 ancianos al día.



Muchas personas considerarán la vejez como una etapa insoportablemente larga y solitaria. Los políticos holandeses actualmente están discutiendo sobre una posible nueva ley en relación con “la vida completada”, la cual permitiría que los ancianos sanos utilicen la eutanasia. Así como los holandeses fueron pioneros en el ámbito del matrimonio gay y de la marihuana legal, esta idea también pudiera volverse global.



Mientras tanto, Alemania y California están siendo pioneros en el cambio a la energía eólica y a la solar. La “Energiewende” — como los alemanes llaman la transición a una energía baja en carbono — no detendrá el cambio climático.



Miami pudiera ser la primera ciudad occidental en despoblarse, ya que los huracanes y el creciente nivel del océano hacen que el seguro para las casas sea inasequible. (Trump tendrá poco impacto sobre el clima, dado que otros gobiernos tampoco están tomando las suficientes medidas). La “Energiewende” puede diezmar la economía de combustibles fósiles rusa. Aun así, Rusia seguirá siendo una gran potencia porque la tecnología militar también está cambiando de combatientes humanos a robots soldados más económicos y a la guerra cibernética.



Pero Trump no creará este futuro. Él puede que se imagine como el jinete que guía al caballo de la historia. En realidad, él se está aferrando desesperadamente al caballo.



