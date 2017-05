SCT se deslinda de investigación a OHL por desvío de recursos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no indagará a la empresa de infraestructura OHL México sobre la acusación de desviar recursos de forma ilícita, dijo este miércoles el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.



Después de su participación en el foro International Transport Forum, que se realiza en Leipzig, Alemania, el funcionario destacó que ese no es trabajo de la secretaría, porque es competencia de otras autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



“Yo creo que la indagatoria desde nuestro punto de vista está totalmente hecha, es decir, la licitación que ganó de autopista está perfectamente auditada, clara, investigada y no tiene razón de duda alguna. Si ellos en un momento dado están haciendo uso de los recursos, solo ellos lo saben, pero ya se comprometieron con nosotros, ya mandaron información a la bancaria, ya mandaron información a la Bolsa mexicana, eso ya está claro.



“No es nuestra labor hacerla (indagación), habiendo un delito le toca la autoridad correspondiente, en nuestro caso ya nos garantizaron por escrito (que no hay desvío), fuera de ahí, la SCT no tiene facultades, si la Bolsa o la Bancaria tienen dudas, ellos si tienen facultades”, destacó el secretario.



El pasado 10 de mayo, la SCT solicitó a la constructora OHL México pruebas que acrediten que no interfiere en procesos electorales del país desviando recursos.



A mediados de mayo, la empresa envió por escrito a la secretaría que no existen transferencias de recursos ilícitos que pudieran afectar las concesiones públicas en las que participa la empresa.



