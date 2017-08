El ABC para entender el pleito de Slim con la 'tarifa cero'

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier Laynez presentó este jueves un proyecto que declara inconstitucional la tarifa cero de interconexión para América Móvil establecida en la reforma de telecomunicaciones que entró en vigor en 2014.



Si bien el proyecto, que aún debe discutirse por la Segunda Sala de la Corte, le da la razón a la firma de Slim, establece que no deberá haber pagos retroactivos de sus rivales, lo que es favorable para empresas como Telefónica y AT&T.



Aquí te explicamos las claves para entender mejor este caso:

¿Qué es la tarifa de interconexión? Es un cobro que puede hacer una telefónica a otra por las llamadas terminadas en su red. En el caso de Telcel, tiene prohibido hacer ese cobro por ser un Agente Económico Preponderante.



EL ORIGEN



En la reforma al sector que entró en vigor en 2014, el Poder Legislativo estableció que las empresas que sean declaradas agentes económicos preponderantes (como fue declarada América Móvil ese mismo año) no cobrarán tarifa de interconexión a sus rivales, aunque éstos sí podrán cobrarla.



Esto buscaba dar facilidades a los competidores menores para que pudieran ofrecer tarifas más bajas y ganar clientes.



La ley establece que esta regulación de la tarifa cero se eliminará cuando el preponderante deje de serlo, es decir, que tenga menos del 50% del mercado.



Actualmente Telmex tiene el 64.2 por ciento del mercado de telefonía fija, seguido de Televisa con el 15.8 por ciento, y Megacable con 6.8 por ciento.



En cuanto a telefonía móvil, Telcel tiene el 65.7 por ciento del mercado, le sigue Telefónica con 23.6 por ciento, y AT&T con 9.7 por ciento.



AMÉRICA MÓVIL



La empresa de Carlos Slim presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que el Legislativo no tiene las facultades para fijar la llamada tarifa cero, pues ésta corresponde al regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



América Móvil afirma que la medida es arbitraria, pues asegura que la regulación asimétrica impuesta en su calidad de agente económico preponderante no es sinónimo de ofrecer servicios gratuitos a sus rivales.



Además, reclama que la ley invadió los derechos de Telcel y Telmex al eliminar su derecho de recuperar costos y a la estabilidad económica y equilibrio financiero que las concesiones del Estado le otorgan.



RIVALES



Empresas como AT&T, Telefónica, Axtel, Virgin, entre otras, publicaron este jueves un comunicado en el que afirman que América Móvil pretende retrasar y diluir los efector del nuevo marco regulatorio.



“Telmex y Telcel, acostumbrados a obtener ganancias extraordinarias, no se quieren adaptar a la presión competitiva de los demás operadores, y buscan echar abajo la reforma”, dijeron.



Los rivales de América Móvil dicen que eliminar la tarifa cero dañaría a las personas y empresas que dependen de las telecomunicaciones como un insumo esencial para sus actividades diarias, además de que golpearía la inversión que han realizado las firmas del sector a partir de 2014.



“En cualquier momento, el agente económico preponderante tiene la opción de dejar de serlo. Si la regulación asimétrica le resultara gravemente pesada, podría elegir una alternativa para cambiar esa condición. En este sentido, si continúa siendo preponderante, es por su propia elección”, agregaron.



OPINIONES



Con un fallo a favor de América Móvil, “los competidores no tendrían margen para seguir bajando sus precios y México podría volverse nuevamente un país relativamente caro (en telecom)", comentó Ernesto Piedras, director de la consultoría mexicana The Competitive Intelligence Unit.



Modificar la tarifa cero “podría traer consecuencias tales como el aumento de precios al público, desincentivar las inversiones y comprometer la situación financiera de las empresas que construyeron sus modelos de negocios basados en la certeza que les dio la Ley aprobada por el Congreso de la Unión", dijo el mes pasado la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).



“La certeza jurídica necesaria para las inversiones debe ser para todos, no sólo para los operadores extranjeros y sus asociados, agremiados de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). Telmex y Telcel, empresas mexicanas y principales inversionistas y generadores de empleo en el sector de las telecomunicaciones del país también tienen derecho a ella”, dijo América Móvil en julio pasado.



EL PROYECTO



El proyecto del ministro Laynez, que se votará la próxima semana en la Corte, contempla declarar inconstitucional la prohibición a América Móvil para hacer este cobro, y buscará que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (y no el Congreso, mediante la Reforma en Telecom) determine si la empresa puede o no cobrar por ese servicio.



Por otra parte, a pesar del reclamo de América Móvil del pago retroactivo de las comisiones de interconexión de los años anteriores desde que entró en vigor la ley, la propuesta del ministro desecha esta posibilidad, pues los consumidores se vieron beneficiados del crecimiento de la competencia, con tarifas más bajas.