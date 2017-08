Ministro propone en la Corte triunfo de Slim, pero con 'bolsillos vacíos'

Una propuesta del juez de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez, establece eliminar la tarifa cero de interconexión para América Móvil, sin embargo no haría retroactivos los pagos que sus rivales no han hecho.



El documento, que aún debe someterse a votación en la Segunda Sala de la Corte la próxima semana, declara inconstitucional la prohibición para América Móvil de cobrar a sus competidores, y establece que el regulador de la industria tendrá que determinar si la empresa puede o no cobrar por el servicio.



La tarifa cero significa que América Móvil no ha podido cobrar a los competidores por las llamadas que terminaron en su red desde que la nueva ley del sector entró en vigor en 2014.



El argumento para no hacer retroactivos los pagos es que la Corte toma en cuenta los beneficios que ese modelo tuvo para los consumidores a nivel de precios.



La propuesta de Laynez señala que esta regulación de tarifa cero la debió hacer el Instituto Federal de Telecomunicación, tal como reclama América Móvil.



Esta tarifa fue incluida en la Ley Federal de Telecomunicaciones, es decir, la instauró el Poder Legislativo, con la reforma al sector que busca mayor competencia entre las empresas.



La reforma fue una gran victoria para el presidente Enrique Peña Nieto, pero los abogados de Slim han luchado contra ella argumentando ante la Corte que los legisladores no están facultados para crear reglas "asimétricas" contra América Móvil para ayudar a sus competidores más pequeños.



América Móvil asegura que la obligación de prestar servicios a sus competidores sin cobrar tarifa alguna es una arbitrariedad, pues dice que la regulación asimétrica impuesta en su calidad de agente económico preponderante en telecomunicaciones no es sinónimo de ofrecer servicios gratuitos a sus rivales.



El pago retroactivo es una de las principales preocupaciones para las empresas rivales de América Móvil, como Telefónica y AT&T, ya que significaría el pago en total de más de 800 millones de dólares en comisiones atrasadas, lo que dañaría su modelo de negocio y los planes a futuro.



Un fallo a favor de América Móvil traería implicaciones negativas para la industria local de telecomunicaciones, que si bien sigue dominada por empresas de Slim, ha crecido rápidamente tras la reforma y ha atraído millones de dólares en inversión extranjera, sostuvieron analistas.



"Los competidores no tendrían margen para seguir bajando sus precios y México podría volverse nuevamente un país relativamente caro", comentó Ernesto Piedras, director de la consultoría mexicana The Competitive Intelligence Unit.



Un portavoz de América Móvil dijo que no tenía comentarios sobre el tema. Portavoces de los principales rivales en México de Slim, la estadounidense AT&T y la española Telefónica, también rechazaron dar declaraciones.



Ambas compañías son firmantes de un desplegado de prensa en el que varias empresas del sector expresan su rechazo al amparo y afirman que la falta de competencia ha dañado históricamente a los mexicanos.



El número de mexicanos con teléfono celular creció en 20 millones a 81 millones desde la reforma constitucional, mientras que el número de usuarios de Internet se ha ampliado a 65.5 millones desde 41 millones, según datos del Gobierno.



*Con información de Bloomberg y Reuters