Pese a lo "complejo" y lo "lento", reportan avances en renegociación de TLCAN

En la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cerró el capítulo sobre anticorrupción y se lograron avances en temas como telecomunicaciones y medidas sanitarias, declararon este lunes los representantes de los equipos negociadores del pacto comercial.



En su participación, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mencionó que aunque los trabajos en esta sexta ronda realizada en Montreal fueron duros, avanzaron en varios temas.



“Se ha avanzado sobre todo en capítulos para modernizar el tratado. Se cerró el capítulo anticorrupción. Son temas muy fuertes más allá de lo que se ha realizado anteriormente”, detalló.



Guajardo explicó que algunos de los aspectos en los que se avanzó en esta ronda fueron telecomunicaciones, comercio y medidas sanitarias y aseguró que los equipos negociadores están listos para concluir los tópicos en la séptima ronda, que se realizará a finales de febrero en la Ciudad de México.

"Aduanas y facilitación del comercio estás avanzando en nuevas normas vinculantes en esta nueva área sobre aduanas y están redactadas a un nivel mucho más alto de lo que se ha logrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio y mucho más fuerte de lo que habíamos logrado en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)", precisó.



Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mencionó que los avances en las renegociaciones del pacto comercial han sido lentas y precisó que su país no ha sido injusto en temas de tratados de libre comercio.



“Los tratados de libre comercio son acuerdos de trato preferencial para un país de formas equitativa en sus respectivas economías y cada cierto tiempo hay que evaluarlo para ver si la negociación es equitativa”, explicó.



Acerca de las propuestas de Canadá sobre temas ‘espinosos’ como el contenido regional en el sector automotriz, dijo que podrían afectar a Estados Unidos ya que le darían menor contenido.



“Las propuestas de Canadá pueden conducir a menos contenido regional, menos trabajo en Estados Unidos y posiblemente en México”, por lo que propuso revisar a detalle este aspecto.



La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, destacó los avances que se tuvieron durante esta ronda de renegociación y explicó que el diálogo en Montreal fue un paso importante para modernizar el acuerdo.



“El TLCAN debe ser modernizado y debemos trabajar en ello”, precisó.



De acuerdo con Freeland, las mesas de negociaciones buscan beneficiar a la región intentando no arruinar cadenas logísticas transfronterizas e impulsando la competitividad, ya que “estas propuestas estadounidenses no tienen precedente”.



“Esto incluye ideas para actualizar las reglas de origen para la industria automotriz del TLCAN aumentando autos eléctricos, autónomos, y también la producción acero y aluminio de América del Norte”, detalló.



Con relación a otro de los tópicos complicados en los que Canadá habría presentado una iniciativa, en la 'cláusula sunset', Freeland dijo que deben "ver cómo establecer un proceso de 5 años para asegurarse de que el TLCAN funcione bien para todos los socios y que se adapte a los cambios tecnológicos e incluye un nuevo enfoque para el tema de resolución de controversias".



En un mensaje posterior a la conferencia de prensa conjunta, Guajardo mencionó que la renegociación del pacto comercial podría concluir entre febrero y julio. También explicó que no pueden suspender las charlas por las elecciones tanto en México como en Estados Unidos.



El fin de semana, el Washington Post mencionó que las rondas podrían aplazarse hasta 2019 debido a los comicios en ambas naciones.



"No nos podemos dar el lujo de suspender las negociaciones por las próximas elecciones en México y Estados Unidos", declaró.



Además, hizo hincapié en que las rondas de negociaciones hay sido "muy complejas".



Antes del inicio de la sexta de las siete rondas de conversaciones en Montreal la semana pasada, algunos funcionarios temían que Estados Unidos pudiera estar dispuesto a retirarse del TLCAN de 1.2 billones de dólares, en medio de la frustración por la lentitud de los avances.



El ambiente se alivió después de que Canadá presentó una serie de compromisos sugeridos para abordar las principales demandas estadounidenses. Legisladores que se reunieron el domingo con Lighthizer, dijeron estar optimistas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien describió el pacto firmado en 1994 como un desastre que ha costado muchos puestos de trabajos en el sector manufacturero, frecuentemente ha amenazado con retirar a su país del acuerdo comercial.



Sus comentarios han inquietado a los mercados por el potencial daño a una economía norteamericana altamente integrada.



Funcionarios de las tres naciones están sugiriendo ahora que las conversaciones podrían extenderse más allá del plazo final de marzo, que inicialmente se había establecido para evitar interferir en las elecciones presidenciales de julio.



Con información de Daniel Blanco y Reuters.