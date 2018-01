Renegociación del TLCAN podría extenderse hasta 2019

Las pláticas encaminadas a la negociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, contempladas para terminar el próximo 31 de marzo, podrían extenderse hasta 2019, reportó el Washington Post.



La publicación estadounidense, que citó a industriales y personas involucradas en las negociaciones, indicó que este retraso se debería a los procesos electorales en México y Estados Unidos.



Por ello, los secretarios de Economía y Comercio de los tres países tienen programado reunirse este lunes para hacer un balance de la situación.



La administración de Donald Trump estableció un calendario ambicioso el verano pasado cuando anunció los planes para renegociar el acuerdo comercial establecido en 1994, el cual el mandatario ha calificado de injusto para la Unión Americana, indicó el periódico.



La fecha límite de las negociaciones pasó de finales de 2017 al 31 de marzo de este año debido a que en las rondas de conversaciones se lograron pocos avances.



Para este lunes, de acuerdo con The Washington Post, se reunirían Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos; Chrystia Freeland, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía mexicano, para presentar la primera confirmación pública del plan para sortear el calendario político de este año.



​CIERRAN CAPÍTULO ANTICORRUPCIÓN EN LA SEXTA RONDA DEL TLCAN



Los negociadores mexicanos, estadounidenses y canadienses lograron llegar a un acuerdo y cerraron el capítulo anticorrupción en el marco de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).



“Dentro del Capítulo se incluye la tipificación de diversos delitos que habían quedado pendientes, y se regulan aspectos críticos como la integridad de gobiernos y funcionarios, la responsabilidad de las empresas y los mecanismos de colaboración en materia anticorrupción entre los Estados parte, entre otros”, informó la Coparmex por medio de una publicación en su página web.



De acuerdo con la confederación, este es el principal capítulo que se habría cerrado en esta ronda. Ahora, el siguiente paso es la disposición del texto para su revisión legal por las tres partes.



“Estos avances representan un catalizador para concluir con los temas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con las designaciones pendientes de funcionarios clave como el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados en Materia Anticorrupción”, menciona la confederación.



Otros de los temas en donde se habrían logrado avances serían en facilitación del comercio, acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, agricultura, comercio transfronterizo de servicios, reglas de origen y compras de gobiernos.



PUNTOS SIN RESOLVER



A pesar de los avances, los temas espinosos del tratado como la cláusula sunset, el tópico de reglas de origen y contenido local en el sector automotriz, la estacionalidad en la industria agroalimentaria y el tema de solución de controversias no habrían sido resueltos en esta ronda, informó la confederación mexicana.



En el marco de la ronda, Canadá habría presentado lo que se calificó como “maneras creativas” de atender las demandas que tiene EU en materia de reglas de origen, cláusula sunset y el mecanismo de resolución de controversias.



En este sentido, una fuente le dijo a Reuters, una agencia de noticias, que los negociadores estadounidenses no descartaron las propuestas alternativas que Canadá habría hecho en estos rubros buscando desamarrar los nudos que tienen las negociaciones.



A pesar de esto, mencionó la fuente, dependerían de la reacción que tenga el lunes el jefe negociador de EU, Robert Lighthizer, día en que se reunirá con el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo y la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrisia Freeland.



Los tópicos que quedan pendientes a discutir serán llevados al ‘campo de negociación’ a finales de febrero en la Ciudad de México, entidad que será la sede de la séptima ronda de renegociaciones del tratado.



Con información de Daniel Blanco*