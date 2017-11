Meade avala propuestas de México en TLCAN

José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, avaló los planteamientos que está realizando el Secretario de Economía y jefe de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), Ildefonso Guajardo.



En especial en lo relativo a la polémica cláusula “sunset”, en la que la contrapropuesta mexicana es hacer una revisión quinquenal del acuerdo en vez de una terminación forzosa.



“Me parece que el que estemos pendientes de cómo evoluciona, que el que hagamos cortes periódicos es una buena idea, y no es sinónimo con que venza a los cinco años. Parece que es un planteamiento que hay que entender bien de los dos lados”, refirió Meade.



En un evento del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) al que asistieron ambos secretarios, Meade calificó esta ronda -en la que no tendrán presencia los Ministros Robert Lighthizer, Chrystia Freeman ni el propio Guajardo- como una de nivel técnico en la que se deben entender “muy bien” los alcances.



“Lo que el secretario Guajardo ha planteado es que esta ronda, en donde se han hecho propuestas muy distintas a las que se habían visto en otros procesos de negociación, lo que es muy importante es que a nivel técnico entendamos muy bien exactamente el alcance, la mecánica de lo que se está proponiendo.



“Y me parece que en eso estriba la oportunidad de esta reunión, sobre todo de naturaleza técnica”, dijo Meade.



Descarta movimientos abruptos en gasolina



Sobre un posible “gasolinazo 2018” que llevaría el precio de la Magna y la Premium a los 20 y 21 pesos como trascendió por cálculos de algunos empresarios gasolineros, Meade Kuribreña, afirmó que se mantendrán los paquetes de estímulos fiscales a gasolinas.



Los mismos funcionan como subsidios que impedirán movimientos bruscos en el precio de los combustibles, dijo en la misma entrevista.



“El esquema que hemos tenido de dar estímulos para suavizar ha funcionado bien y no pensamos modificarlo el año que entra.



“Por lo que sentimos que lo que debemos de ver este año, y el año que entra, son movimientos suaves que reflejen los movimientos que se están dando en los precios en el resto del mundo, pero sin ajustes abruptos”, afirmó.



A partir del 30 de Noviembre el precio de la gasolina será liberado en todo el país, luego de que la Comisión Reguladora de Energía adelantara para esta fecha la liberación de la zona de la Península de Yucatán.



Ya estaba planeado que en este último día del mes 11 se liberara el precio en el centro del país, incluyendo a la Ciudad de México y todo el valle central.