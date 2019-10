Inauguran en el Munal la obra de Jaume Plensa "Behind the Walls"

Traída desde el Rockefeller Center de Nueva York, por primera vez llega a México la obra del artista catalán Jaume Plensa “Behind the walls" que se exhibirá a partir del 23 de octubre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2020 en el Patio de los Leones del Museo Nacional de Arte (Munal).

La escultura que representa a una niña que se cubre los ojos con las manos pesa dos toneladas y se divide en nueve piezas para ensamblarla por medio de grúas.

“Un grupo aproximado de 30 especialistas tardó cerca de 12 horas en colocar la obra, desde las 8 am hasta las 8 pm”, indicó en entrevista Ana Leticia Carpizo, subdirectora del Munal.

Señaló que fue todo un desafío trasladar la escultura desde Estados Unidos a la Ciudad de México por el peso y sus dimensiones, pese a que está elaborada en fibra de vidrio y polvo de mármol que la hacen más liviana.

Asimismo, aseguró que gracias a los materiales con los que está hecho resiste todas las inclemencias del clima, ya sea sol, lluvia o nieve, por lo que no hay de qué preocuparse.

Por otro lado, Plensa indicó que el nombre de la escultura se debe a que, en este caso, las manos se convierten en los muros que le impiden ver a la niña lo que pasa a su alrededor.

“ “Nuestras manos son los muros más opacos que no nos permiten ver más allá; al abrirlas, abrimos nuestro panorama”. Jaume Plensa

El rostro de la joven está inspirado en un retrato que realizó Plensa hace varios años en Barcelona a una niña llamada Cloe, pieza que le tomó ocho meses de trabajo.

“No es exactamente una escultura, es un estado de ánimo. La escala no se trata de altura, si no de crear puentes entre la naturaleza y el ser humano. Es adecuado para los artistas crear espejos para tratar de entender estos tiempos complejos y aportar algo”, dijo Plensa.

“Nuestra medida (o escala) no es diferente a las personas de Nueva York o de otra parte del mundo, todos somo iguales”, concluyó el artista catalán.

