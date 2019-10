Escultura de Jaume Plensa más fotografiada en NY llega a la CDMX

Behind the Walls, la escultura del artista español Jaume Plensa, llega al Museo Nacional de Arte (Munal) de Ciudad de México, a partir del 23 de octubre. La pieza es considerada la obra pública temporal más fotografiada de la ciudad de Nueva York.

Es la primera exposición pública de Jaume Plensa en México, considerado uno de los 10 mejores escultores del mundo. Behind the Walls, recién llegada del Rockefeller Center, es una gigantesca cabeza de mujer de unas dimensiones de siete metros y medio de altura y dos toneladas.

Desde su instalación el 25 de abril, cientos de personas se han fotografiado cada día junto a la monumental escultura convirtiéndola en uno de los lugares más visitados de la Gran Manzana.

Aunque la trayectoria del escultor español es larga y reconocida, con obras suyas en Gran Bretaña, Japón, Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia o China, Jaume Plensa se adentra por primera vez en México con Behind the Walls.

Carmen Reviriego, presidente de Fundación Callia y comisaria de la exposición habla de la escultura Behind The Walls como un espejo inevitable que arroja al observador a las preguntas más apremiantes: ¿Quién decide lo que no queremos ver? ¿De qué lado quedamos en los muros que construimos? ¿Desaparece el mundo que no nos gusta por el mero hecho de no verlo? ¿Es realmente una opción no mirar?

El visitante de la escultura encapsulado entre los históricos muros del Patio de los Leones del Munal y esta monumental cabeza blanca de 7 metros, quedará enfrentado al asombro de su propio reflejo. Las mismas manos que pueden construir un muro y cegarnos, son aquellas en las que podemos tomar la responsabilidad de la libertad individual. Entre el allí y el aquí, Behind The Walls dejará un mensaje difícil de olvidar a todos aquellos que hayan vivido la experiencia de estar en su presencia.

La exposición se inaugurará el 23 de octubre de 2019 y permanecerá expuesta al público hasta el 24 de febrero de 2020. Alrededor de este proyecto, el Munal (Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la CDMX) ha organizado un programa de actividades que tendrán lugar en el museo.

Nacido en Barcelona en 1955, donde vive y trabaja, Jaume Plensa es el artista español vivo más reconocido a nivel internacional. Es muy activo en proyectos en espacios públicos, entre sus célebres esculturas públicas destacan la Crown Fountain en el Millennium Park de Chicago; Roots en las Toranomon Hills de Tokyo; Awilda en el Pérez Art Museum de Miami o Rui Rui en el Palazzo Cavalli-Franchetti de Venecia.