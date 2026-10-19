Valle Sur de Nayarit: un recorrido entre historia, sabores y naturaleza, día 2

Pan de aguacate — Ahuacatlán

Al día siguiente, el recorrido continuó en Ahuacatlán, donde la gastronomía volvió a ser protagonista. Aquí tuve la oportunidad de preparar pan de aguacate, una experiencia que permite conocer los ingredientes y sabores que forman parte de la cocina local.

Centro Histórico — Ahuacatlán

Después de conocer parte de su gastronomía, recorrí el Centro Histórico de Ahuacatlán, caminando por sus calles y descubriendo el patrimonio que forma parte de la identidad de este municipio.

Tinajas de Santa Isabel — Ahuacatlán

Para cerrar el recorrido, llegué a las Tinajas de Santa Isabel, un espacio rodeado de naturaleza donde el paisaje invita a hacer una pausa y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza a esta región.

Descubre el Valle Sur de Nayarit

Ixtlán del Río y Ahuacatlán son una muestra de que Nayarit se descubre mucho más allá de sus playas. Aquí, cada parada cuenta una historia y cada experiencia permite conocer un poco más de las tradiciones, sabores y paisajes del estado.

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