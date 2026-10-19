Una aventura hacia Guadalupe Ocotán: día 2

¿Qué llevar?

El clima en Guadalupe Ocotán puede sentirse fresco, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche. No es necesario llevar ropa especializada para nieve, pero sí una chamarra, sudadera o alguna prenda abrigadora.

También conviene considerar tenis o botas cómodas para caminar, pantalón cómodo, bloqueador solar, gorra o sombrero, agua y una mochila ligera. Si el objetivo es observar o fotografiar aves, unos binoculares o una cámara con teleobjetivo pueden complementar la experiencia.

Una última parada antes de volver

En el regreso hacia Tepic, la ruta puede cerrar con una parada en la Laguna de Santa María del Oro, aprovechando para disfrutar uno de los sabores característicos del destino: el tradicional chicharrón de pescado.

Así, el viaje conecta montaña, cultura, naturaleza y gastronomía en una misma ruta.

Porque en Nayarit, cada parte del camino tiene algo por descubrir. Conoce más en visitnayarit.travel.