San Pancho y Sayulita: día 2

Día 2: senderos, Playa Malpaso y olas

Senderismo hacia Playa Malpaso

La mañana comenzó recorriendo el sendero hacia Playa Malpaso.

Desde el camino comenzaron a aparecer vistas increíbles de la costa, haciendo que el trayecto fuera parte importante de la experiencia.

Entre naturaleza y paisajes frente al Pacífico, continué avanzando hasta llegar a Playa Malpaso, un espacio que recompensa la caminata con su entorno y la tranquilidad de estar frente al mar.

Surf: una última aventura en el Pacífico

Después llegó el momento de entrar nuevamente al mar, pero esta vez sobre una tabla.

Surfeé las olas del Pacífico y disfruté una de las experiencias que mejor representan la energía de esta parte de Riviera Nayarit.

Entre olas, intentos y momentos sobre la tabla, el surf se convirtió en la última dosis de aventura de estos dos días.

Olivas: una comida frente al mar

Después de la actividad llegó el momento de regresar a San Pancho y cerrar el recorrido con una comida en Olivas.

Sentarme frente al mar, disfrutar de la comida y tener nuevamente al Pacífico como escenario fue la manera perfecta de bajar el ritmo después de dos días de aventura.

Fue también el momento para recordar todo lo vivido durante el viaje antes de despedirme de San Pancho y Sayulita.

Dos días entre San Pancho y Sayulita

En solo dos días pude descubrir diferentes formas de vivir esta parte de Riviera Nayarit.

Recorrí las calles de San Pancho, probé su gastronomía en IKAN, hice snorkel entre peces de colores y contemplé el atardecer durante un paseo a caballo con Mi Chula Tours.

A la mañana siguiente, el camino me llevó hasta Playa Malpaso, para después entrar nuevamente al Pacífico, esta vez para surfear, y terminar el viaje disfrutando de una comida frente al mar en Olivas.

Dos destinos, diferentes experiencias y un recorrido en el que el mar siempre estuvo presente.

Si quieres conocer más, entra a RivieraNayarit.com.

Riviera Nayarit, donde el paraíso continúa.