San Pancho, el pueblo de Nayarit donde conviven el arte, el surf y la naturaleza

A unos minutos de Sayulita, sobre la costa del Pacífico mexicano, se encuentra San Francisco, mejor conocido como San Pancho, un pueblo de la Riviera Nayarit que ha desarrollado una identidad turística alrededor del arte, la cultura comunitaria, el surf y la conservación ambiental.

Ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, este destino conserva una atmósfera de pueblo costero, con calles que conducen hacia el océano, pequeños restaurantes, galerías, cafeterías y establecimientos que comercializan productos elaborados por artesanos locales.

Uno de sus principales atractivos es la playa de San Pancho, una extensa franja de arena bañada por el Pacífico que reúne a visitantes interesados en el descanso, las caminatas frente al mar y los deportes acuáticos. Sus olas también atraen a surfistas, aunque las condiciones del oleaje y las corrientes requieren precaución, especialmente para quienes tienen poca experiencia.

A diferencia de otros destinos de la región, buena parte de la oferta turística de San Pancho se desarrolla alrededor de establecimientos de pequeña escala, entre ellos hoteles boutique, alojamientos vacacionales y restaurantes independientes.

La actividad cultural constituye otro de sus elementos distintivos. El pueblo alberga proyectos comunitarios como Entreamigos, una organización dedicada a promover oportunidades educativas, actividades artísticas y programas ambientales para la población local.

Este espacio también impulsa iniciativas relacionadas con el reciclaje, la reutilización de materiales y la participación comunitaria, elementos que han contribuido a vincular la actividad turística con proyectos sociales.

Otra de las expresiones culturales del destino es el Circo de los Niños de San Pancho, una iniciativa que ofrece formación en disciplinas circenses a niñas, niños y jóvenes, además de desarrollar espectáculos que forman parte de la agenda artística local.

La gastronomía también ocupa un lugar dentro de la experiencia de viaje. A lo largo de sus calles se encuentran propuestas que van desde cocina mexicana y pescados frescos hasta restaurantes de influencia internacional, resultado de la convivencia entre residentes locales y una comunidad extranjera establecida en la zona.

Para quienes buscan actividades relacionadas con la naturaleza, los alrededores de San Pancho ofrecen oportunidades de observación de aves y recorridos por paisajes costeros. Durante la temporada correspondiente, también es posible participar en actividades autorizadas de conservación de tortugas marinas, una labor desarrollada por organizaciones dedicadas a la protección de estas especies.

Su ubicación permite combinar la visita con otros puntos de la Riviera Nayarit, como Sayulita, Lo de Marcos y Punta de Mita, que ofrecen alternativas de playa, gastronomía y actividades recreativas.

San Pancho se encuentra aproximadamente a una hora en automóvil del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, dependiendo de las condiciones del tránsito, lo que facilita su acceso para visitantes nacionales e internacionales.

Entre sus calles, espacios culturales y establecimientos gastronómicos, el destino ofrece una forma de conocer la costa nayarita que combina actividades de playa con proyectos comunitarios y manifestaciones artísticas que forman parte de la vida cotidiana del pueblo.