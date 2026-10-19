Ruiz: naturaleza, tradición y aventura en Nayarit

Hola, soy Johan Viaja, y hoy te llevo a descubrir Ruiz, Nayarit, un destino donde la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones se encuentran en cada recorrido.

La Casa de Teja

Mi aventura comenzó con un desayuno en La Casa de Teja, el punto

perfecto para tomar energía antes de comenzar a explorar los paisajes de

Ruiz.

Entre sabores locales y un ambiente tradicional, aquí comenzó un recorrido que prometía mucha aventura.

La Jabalina rumbo a Las Taunas

Después, nos aventuramos a bordo de La Jabalina, rumbo a Las Taunas,

internándonos cada vez más en los paisajes naturales de Ruiz. El camino se convirtió en parte de la experiencia: vegetación, montañas y naturaleza acompañaron el recorrido hasta llegar a este rincón alejado del ritmo de la ciudad.

Las Minas rela mineral del zopilote

La aventura continuó conociendo Las Minas, un lugar que permite acercarse a parte de la historia y las actividades que han formado parte de la identidad de esta región. Recorrer estos espacios es descubrir otra cara de Nayarit, una que guarda historias entre sus montañas.

Gastronomía con Susana, cocinera tradicional

Después de la aventura llegó uno de los momentos más esperados: la

comida. La cocinera tradicional Susana nos recibió para compartir una muestra de

la gastronomía de la región, preparada con ese conocimiento que pasa de

generación en generación. Más que probar un platillo, fue una oportunidad para conocer parte de la cultura de Ruiz a través de sus sabores.

Hotel El Carajo

Después de un día lleno de recorridos, llegó el momento de descansar en el Hotel El Carajo. Un espacio para hacer una pausa, recuperar energía y prepararnos para continuar descubriendo Ruiz al día siguiente.

Piedras Amarillas

La segunda jornada comenzó visitando Piedras Amarillas, otro de los

paisajes que hacen especial a esta región. La naturaleza vuelve a ser protagonista en este recorrido, mostrando la riqueza de los paisajes que puedes encontrar cuando te aventuras a conocer el Nayarit menos explorado.

Ruta de la Piña

Para cerrar esta experiencia, llegó la Ruta de la Piña, un recorrido que conecta al visitante con uno de los productos que forman parte de la identidad y la actividad de esta región.

Entre cultivos, paisajes y las historias de quienes trabajan la tierra, esta experiencia fue el cierre perfecto para conocer Ruiz desde una perspectiva diferente.

Ruiz: un destino por descubrir

Ruiz demuestra que Nayarit es mucho más que sus playas. Aquí, la aventura se encuentra en los caminos, la naturaleza en sus paisajes, la historia en sus minas y la identidad en los sabores de su cocina tradicional.

Un destino para recorrer sin prisa, conocer a su gente y descubrir nuevas historias.

Si quieres conocer más, entra a VisitNayarit.com, donde el viaje continúa.