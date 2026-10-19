Ruiz: naturaleza, tradición y aventura en Nayarit, día 2

Piedras Amarillas

La segunda jornada comenzó visitando Piedras Amarillas, otro de los

paisajes que hacen especial a esta región. La naturaleza vuelve a ser protagonista en este recorrido, mostrando la riqueza de los paisajes que puedes encontrar cuando te aventuras a conocer el Nayarit menos explorado.

Ruta de la Piña

Para cerrar esta experiencia, llegó la Ruta de la Piña, un recorrido que conecta al visitante con uno de los productos que forman parte de la identidad y la actividad de esta región.

Entre cultivos, paisajes y las historias de quienes trabajan la tierra, esta experiencia fue el cierre perfecto para conocer Ruiz desde una perspectiva diferente.

Ruiz: un destino por descubrir

Ruiz demuestra que Nayarit es mucho más que sus playas. Aquí, la aventura se encuentra en los caminos, la naturaleza en sus paisajes, la historia en sus minas y la identidad en los sabores de su cocina tradicional.

Un destino para recorrer sin prisa, conocer a su gente y descubrir nuevas historias.

Si quieres conocer más, entra a VisitNayarit.com, donde el viaje continúa.