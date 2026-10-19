Riviera Nayarit: dos días entre mar, aventura y descanso, día 2

Surf: una nueva aventura

La segunda mañana comenzó nuevamente frente al océano, esta vez sobre una tabla de surf.

Las olas se convirtieron en el escenario para continuar explorando el lado más aventurero de Riviera Nayarit, mientras el paisaje de sus playas acompañaba cada momento.

Recorrer las playas de Riviera Nayarit

Más allá de las actividades, recorrer las playas permitió disfrutar de la esencia del destino: paisajes frente al Pacífico, espacios para relajarse y rincones que invitan a quedarse un poco más.

Cada playa ofrece una perspectiva diferente de la Riviera Nayarit y demuestra por qué el mar es uno de los grandes protagonistas de esta región.

Navegar a vela

El recorrido continuó sobre el agua con una experiencia de vela.

Con el viento como aliado y el Pacífico como escenario, navegar permitió disfrutar de Riviera Nayarit desde otra perspectiva, en una experiencia mucho más tranquila y contemplativa después de la adrenalina del surf.

Codex: el cierre perfecto

Para cerrar el viaje, llegó una última experiencia gastronómica en Codex, donde una cena frente al entorno natural fue el broche final de estos dos días.

Después de explorar Riviera Nayarit desde el aire, bajo el agua, sobre las olas y a bordo de un velero, la gastronomía fue la manera perfecta de despedir esta aventura.

Dos días para descubrir Riviera Nayarit

Entre deportes acuáticos, playas, bienestar, gastronomía y descanso, este recorrido demuestra que Riviera Nayarit es un destino para vivir el Pacífico de muchas maneras.

Dos días pueden ser suficientes para comenzar la aventura, pero seguramente no para terminar de descubrir todo lo que este destino tiene para ofrecer.

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