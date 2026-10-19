Jala, Nayarit: tradición, naturaleza y sabores entre montañas, día 1

Este fin de semana la aventura me llevó a descubrir Jala, Nayarit, un Pueblo Mágico donde las tradiciones, los paisajes volcánicos y la vida entre montañas forman parte de la experiencia.

Durante dos días recorrí algunos de sus rincones para conocer los saberes de sus comunidades, disfrutar de su tranquilidad y descubrir una ruta que terminó entre viñedos y sabores de la región.

Coapan: saberes que mantienen vivas las tradiciones

La primera parada fue Coapan, una comunidad donde tuve la oportunidad de acercarme a sus saberes tradicionales y conocer parte de las prácticas que forman parte de su identidad.

Más que una visita, fue un encuentro con las personas y conocimientos que se han transmitido de generación en generación y que permiten descubrir una faceta más auténtica de esta región de Nayarit.

Jala: recorriendo un Pueblo Mágico

El viaje continuó por las calles de Jala, disfrutando de la tranquilidad y el ambiente de este Pueblo Mágico.

Caminar por sus calles permite descubrir su arquitectura, sus tradiciones y esa vida cotidiana que le da identidad al destino. Aquí, cada recorrido invita a detenerse y disfrutar de un pueblo rodeado por los paisajes del sur de Nayarit.

Taller de piedra volcánica

La siguiente experiencia fue participar en un taller de piedra volcánica, donde conocí de cerca el trabajo artesanal realizado con un material estrechamente relacionado con el entorno de Jala.

Además de observar el proceso, la experiencia permitió acercarme al conocimiento y habilidad que hay detrás de cada pieza elaborada de manera artesanal.

Nukari Quinta Boutique: una pausa para descansar

Después de un día de recorridos, llegó el momento de descansar en Nukari Quinta Boutique.

La estancia se convirtió en una pausa antes de continuar la aventura, disfrutando de un espacio ideal para relajarse y recuperar energía para el segundo día del viaje.