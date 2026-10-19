Jala, Nayarit: día 2

Volcán El Ceboruco: una aventura entre paisajes

La mañana siguiente comenzó con una experiencia completamente diferente: subir al Volcán El Ceboruco.

El recorrido permitió conectar con la naturaleza y contemplar los paisajes que rodean esta zona de Nayarit. Entre caminos, vegetación y vistas panorámicas, El Ceboruco muestra el lado más aventurero de una visita a Jala.

Desayuno en El Rincón del Campesino

Después de visitar el volcán, la mañana continuó con un desayuno en El Rincón del Campesino.

Una parada para recargar energía y disfrutar de los sabores de la región antes de dejar Jala y continuar hacia la siguiente parte del recorrido.

Meseta de Juanacatlán: tradiciones entre montañas

Después del volcán, el recorrido continuó hacia la Meseta de Juanacatlán, donde la experiencia volvió a conectar con las tradiciones y la vida de las comunidades.

Rodeado de naturaleza, conocí algunas de sus costumbres y compartí momentos que permiten entender el destino más allá de sus paisajes.

Tortillas hechas a mano: una experiencia con sabor a tradición

En Juanacatlán también llegó el momento de poner manos a la obra.

Preparar tortillas a mano permitió acercarme de una manera sencilla y auténtica a la cocina tradicional. Desde trabajar la masa hasta colocarlas en el comal, la experiencia mostró cómo la gastronomía también cuenta historias y mantiene vivas las costumbres de una comunidad.

Viñedos y degustación de vinos

El último capítulo del recorrido llegó entre viñedos.

Caminar entre las vides permitió descubrir una experiencia diferente dentro de esta zona de Nayarit y conocer otra actividad que forma parte de su oferta turística.

El viaje terminó con una degustación de vinos, disfrutando de sus sabores y del paisaje como cierre de un fin de semana entre pueblos, montañas, tradiciones y gastronomía.

Jala: un viaje para vivir Nayarit de otra manera

En dos días, Jala mostró diferentes caras de Nayarit: los saberes tradicionales de Coapan, las calles de un Pueblo Mágico, el descanso en Nukari Quinta Boutique, los paisajes del Volcán El Ceboruco y las experiencias de la Meseta de Juanacatlán.

Un recorrido donde naturaleza, cultura y gastronomía se encuentran para crear una experiencia que va mucho más allá de visitar un destino.