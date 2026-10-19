Bahía Sur, Compostela: sabores, playa y experiencias

Esta vez la aventura me llevó a descubrir Bahía Sur, Compostela, un recorrido de dos días entre el ambiente costero de Los Ayala, gastronomía, descanso y una experiencia diferente en Mandarina.

Los Ayala

El recorrido comenzó en Los Ayala, caminando por sus calles y descubriendo poco a poco el ambiente de este destino junto al Pacífico.

Su esencia playera y su ritmo tranquilo fueron el punto de partida para comenzar una jornada dedicada a disfrutar de la costa de Compostela.

Camarones embarazados

Para conocer un destino también hay que probar sus sabores. Durante mi paso por Los Ayala llegó el momento de disfrutar de sus famosos camarones embarazados, un antojito perfecto para acompañar un día de playa.

Una experiencia sencilla, pero llena de ese sabor que forma parte de los días junto al mar.

Playa Los Ayala

Después continué disfrutando de Playa Los Ayala, donde el paisaje del Pacífico invitó a bajar el ritmo y simplemente disfrutar del entorno.

Entre arena, mar y el ambiente costero, fue uno de esos momentos que recuerdan por qué las playas son protagonistas de cualquier recorrido por Riviera Nayarit.

Guayami Vice

Más tarde llegó otra parada gastronómica en Guayami Vice. Después de recorrer Los Ayala y disfrutar de su playa, fue momento de sentarse a la mesa y continuar descubriendo esta zona a través de sus sabores.

RESORT CASA BLANCA

La primera jornada terminó descansando en el resort casa blanca.

Después de un día entre calles, playa y gastronomía, este fue el punto para hacer una pausa y recargar energía antes de continuar con una experiencia completamente diferente al día siguiente.

Mandarina

El segundo día me llevó hasta el complejo Mandarina, donde el paisaje y las experiencias cambiaron por completo el ritmo del viaje.

Aquí comenzó una jornada que combinó deporte, naturaleza y gastronomía, mostrando otra de las facetas que se pueden disfrutar en Riviera Nayarit.

Una experiencia de golf

Dentro de Mandarina llegó el momento de jugar golf, disfrutando de una experiencia rodeada por los paisajes naturales de la costa nayarita.

Una manera diferente de vivir el destino y complementar un viaje que había comenzado entre las calles y playas de Los Ayala.

Gastronomía de alta cocina

La última experiencia del recorrido llegó a la mesa, disfrutando de una propuesta de alta cocina dentro de Mandarina.

Entre sabores y una experiencia gastronómica especial, cerré dos días que mostraron los contrastes que puedes encontrar en esta zona de Riviera Nayarit.

Dos días para vivir Riviera Nayarit

Desde el ambiente playero de Los Ayala y sus sabores tradicionales hasta el golf y la alta cocina de Mandarina, este recorrido permitió descubrir diferentes formas de disfrutar Riviera Nayarit.

Playa, gastronomía, hospedaje y experiencias se combinaron en una ruta para seguir descubriendo todo lo que ofrece este destino frente al Pacífico.

Si quieres conocer más, entra a RivieraNayarit.com, donde el paraíso continúa.