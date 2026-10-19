Bahía Sur, Compostela: sabores, playa y experiencias, día 2

Mandarina

El segundo día me llevó hasta el complejo Mandarina, donde el paisaje y las experiencias cambiaron por completo el ritmo del viaje.

Aquí comenzó una jornada que combinó deporte, naturaleza y gastronomía, mostrando otra de las facetas que se pueden disfrutar en Riviera Nayarit.

Una experiencia de golf

Dentro de Mandarina llegó el momento de jugar golf, disfrutando de una experiencia rodeada por los paisajes naturales de la costa nayarita.

Una manera diferente de vivir el destino y complementar un viaje que había comenzado entre las calles y playas de Los Ayala.

Gastronomía de alta cocina

La última experiencia del recorrido llegó a la mesa, disfrutando de una propuesta de alta cocina dentro de Mandarina.

Entre sabores y una experiencia gastronómica especial, cerré dos días que mostraron los contrastes que puedes encontrar en esta zona de Riviera Nayarit.

Dos días para vivir Riviera Nayarit

Desde el ambiente playero de Los Ayala y sus sabores tradicionales hasta el golf y la alta cocina de Mandarina, este recorrido permitió descubrir diferentes formas de disfrutar Riviera Nayarit.

Playa, gastronomía, hospedaje y experiencias se combinaron en una ruta para seguir descubriendo todo lo que ofrece este destino frente al Pacífico.

Si quieres conocer más, entra a RivieraNayarit.com, donde el paraíso continúa.