Val’Quirico será sede del IV festival enogourmet “Aire Tinto”

El complejo residencial y turístico de Val'Quirico es el primero de los Reinos de México. (Foto: Marina del Pilar/Gobernadora de BC)

El 17 y 18 de octubre, en Val’Quirico, Tlaxcala, se llevará a cabo la cuarta edición del festival enogourmet Aire Tinto, que tiene el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro entre el vino, la gastronomía, la música y el turismo.

Durante estos dos días, las calles y plazuelas de Val’Quirico recibirán a más de cincuenta bodegas nacionales e internacionales, así como a sommeliers, enólogos, propuestas gastronómicas, música en vivo, arte y experiencias pensadas para los aficionados al vino.

Los visitantes podrán recorrer la villa a través de un itinerario temático por las cuatro Terras del festival: Terra Prima, una experiencia floral con espíritu de primavera; Terra Vera, radiante y madura, de tono veraniego; Terra Seca, cálida y envolvente, con aire de otoño; y Terra Neve, intensa y reconfortante.

“Aire Tinto nació con la intención de crear un espacio donde el vino pudiera disfrutarse de una manera mucho más cercana y relajada. Después de tres ediciones, hemos visto cómo se ha convertido en un encuentro para descubrir etiquetas, compartir alrededor de la mesa y vivir Val’Quirico de una forma diferente. Esta cuarta edición busca llevar esa experiencia un paso más allá”, comentó Diego Del Valle, socio fundador del festival.

Añadió que esta edición marca un hito para el evento, ya que traerán a México el Concurso Mundial de Bruselas, uno de los certámenes de vino más reconocidos a nivel mundial, en el que los asistentes podrán descubrir etiquetas con denominación de origen de Moldavia, así como propuestas de bodegas de la Rioja Alavesa, además de la presencia de empresas como Santo Tomás, Adober Guadalupe, AltoTinto y L.A. Cetto.

Este evento es pet friendly y permite el acceso de menores de 17 años acompañados de un adulto. Con boletos desde 350 pesos, Aire Tinto ofrece varias categorías: desde el boleto Reserva, hasta experiencias Gran Reserva y VIP, que incluyen degustaciones, copa conmemorativa, música y actividades especiales.

Val’Quirico se encuentra a dos horas de la Ciudad de México por carretera, a hora y media de Cuernavaca, Morelos, y a cuarenta minutos de la ciudad de Puebla. Cuenta con diversas opciones de hospedaje y el festival resulta un perfecto pretexto para pasar el fin de semana.

“Queremos que quienes lleguen a Aire Tinto no solamente piensen en el festival, sino en todo lo que pueden descubrir alrededor. Val’Quirico tiene una personalidad muy particular y permite convertir una visita de unas horas en una escapada: caminar, comer, conocer nuevos vinos, escuchar música y quedarse a disfrutar el destino”, puntualizó Del Valle.