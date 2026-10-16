Valle Sur de Nayarit: un recorrido entre historia, sabores y naturaleza

El sur de Nayarit guarda experiencias que combinan historia, gastronomía, naturaleza y tradiciones. En este recorrido por Ixtlán del Río y Ahuacatlán, descubrimos algunos de los lugares y sabores que hacen especial a esta región.

Los Toriles — Ixtlán del Río

El recorrido comienza en Los Toriles, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Nayarit. Entre vestigios y estructuras que hablan del pasado, este espacio permite conocer parte de la historia y las culturas que habitaron el Valle de Ixtlán.

Chocolate artesanal — Ixtlán del Río

Después de conocer su historia, el recorrido continúa con uno de los sabores más tradicionales de la región: el chocolate artesanal. Conocer su proceso de elaboración permite descubrir el trabajo y las técnicas que se mantienen de generación en generación.

Nieve de garrafa — Ixtlán del Río

Para refrescar el recorrido, llega uno de los clásicos gastronómicos de Ixtlán: la nieve de garrafa. Su elaboración tradicional y sus diferentes sabores la convierten en una parada que no puede faltar durante una visita al municipio.

Cristo Rey — Ixtlán del Río

Al finalizar el día, el cerro Cristo Rey ofrece una de las mejores panorámicas de Ixtlán del Río. Desde lo alto, el paisaje del valle se convierte en el escenario perfecto para contemplar el destino y disfrutar del atardecer.

Hotel Boutique El Marqués de Minas

Después de un día de recorrido, llegó el momento de descansar en el Hotel Boutique El Marqués de Minas, un espacio que complementa la experiencia de conocer Ixtlán del Río.

Pan de aguacate — Ahuacatlán

Al día siguiente, el recorrido continuó en Ahuacatlán, donde la gastronomía volvió a ser protagonista. Aquí tuve la oportunidad de preparar pan de aguacate, una experiencia que permite conocer los ingredientes y sabores que forman parte de la cocina local.

Centro Histórico — Ahuacatlán

Después de conocer parte de su gastronomía, recorrí el Centro Histórico de Ahuacatlán, caminando por sus calles y descubriendo el patrimonio que forma parte de la identidad de este municipio.

Tinajas de Santa Isabel — Ahuacatlán

Para cerrar el recorrido, llegué a las Tinajas de Santa Isabel, un espacio rodeado de naturaleza donde el paisaje invita a hacer una pausa y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza a esta región.

Descubre el Valle Sur de Nayarit

Ixtlán del Río y Ahuacatlán son una muestra de que Nayarit se descubre mucho más allá de sus playas. Aquí, cada parada cuenta una historia y cada experiencia permite conocer un poco más de las tradiciones, sabores y paisajes del estado.

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