Riviera Nayarit: dos días entre mar, aventura y descanso

Riviera Nayarit es un destino donde el Pacífico se convierte en el escenario perfecto para vivir experiencias que combinan aventura, gastronomía y relajación. En esta ocasión, recorrimos algunos de sus rincones para disfrutar de dos días llenos de actividades acuáticas, sabores y momentos para desconectarse.

Kitesurf en La Cruz de Huanacaxtle

La aventura comenzó en La Cruz de Huanacaxtle, donde el viento y el océano fueron los protagonistas. Aquí, el kitesurf se convirtió en la primera actividad del recorrido, una experiencia llena de adrenalina que permite disfrutar del Pacífico desde una perspectiva completamente diferente.

Entre el viento, las olas y el paisaje costero, La Cruz de Huanacaxtle fue el punto de partida perfecto para comenzar esta experiencia en Riviera Nayarit.

Desayuno en Cosecha Farm to Table

Después de la aventura, llegó el momento de recargar energías en Cosecha Farm to Table, un espacio que apuesta por los ingredientes frescos y una propuesta gastronómica inspirada en el entorno.

Un desayuno tranquilo fue la pausa perfecta antes de continuar explorando todo lo que Riviera Nayarit tenía preparado para el resto del día.

Snorkel: explorando el Pacífico

Por la tarde, la aventura continuó bajo el agua con una experiencia de snorkel.

Sumergirse en el Pacífico permitió descubrir otra de las facetas de Riviera Nayarit: un destino que no solo se disfruta desde sus playas, sino también explorando la vida marina y los paisajes que se encuentran bajo sus aguas.

Spa: un momento para relajarse

Después de las actividades en el mar, llegó el momento de bajar el ritmo.

Una sesión de spa permitió relajarse y recuperar energía, disfrutando de ese equilibrio entre aventura y bienestar que caracteriza una escapada por Riviera Nayarit.

Coyote Cósmico: sabores para cerrar el día

La primera jornada terminó alrededor de la mesa en Coyote Cósmico, donde la gastronomía se convirtió en otra de las experiencias del viaje.

Una cena para disfrutar de buenos sabores y cerrar un día lleno de actividades antes de descansar y prepararse para una nueva jornada frente al Pacífico.

Conrad Punta de Mita: descanso frente al Pacífico

Para pasar la noche, el recorrido continuó en Conrad Punta de Mita, un espacio pensado para disfrutar del descanso y la tranquilidad de este destino.

Después de un día entre viento, mar, snorkel y gastronomía, el hotel fue el lugar ideal para desconectarse y recargar energía.

Surf: una nueva aventura

La segunda mañana comenzó nuevamente frente al océano, esta vez sobre una tabla de surf.

Las olas se convirtieron en el escenario para continuar explorando el lado más aventurero de Riviera Nayarit, mientras el paisaje de sus playas acompañaba cada momento.

Recorrer las playas de Riviera Nayarit

Más allá de las actividades, recorrer las playas permitió disfrutar de la esencia del destino: paisajes frente al Pacífico, espacios para relajarse y rincones que invitan a quedarse un poco más.

Cada playa ofrece una perspectiva diferente de la Riviera Nayarit y demuestra por qué el mar es uno de los grandes protagonistas de esta región.

Navegar a vela

El recorrido continuó sobre el agua con una experiencia de vela.

Con el viento como aliado y el Pacífico como escenario, navegar permitió disfrutar de Riviera Nayarit desde otra perspectiva, en una experiencia mucho más tranquila y contemplativa después de la adrenalina del surf.

Codex: el cierre perfecto

Para cerrar el viaje, llegó una última experiencia gastronómica en Codex, donde una cena frente al entorno natural fue el broche final de estos dos días.

Después de explorar Riviera Nayarit desde el aire, bajo el agua, sobre las olas y a bordo de un velero, la gastronomía fue la manera perfecta de despedir esta aventura.

Dos días para descubrir Riviera Nayarit

Entre deportes acuáticos, playas, bienestar, gastronomía y descanso, este recorrido demuestra que Riviera Nayarit es un destino para vivir el Pacífico de muchas maneras.

Dos días pueden ser suficientes para comenzar la aventura, pero seguramente no para terminar de descubrir todo lo que este destino tiene para ofrecer.

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