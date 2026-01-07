El resort que abraza el mar: así es Hyatt Ziva Cancún

En la franja más espectacular de Punta Cancún, rodeado por el resplandeciente mar Caribe, Hyatt Ziva Cancún se posiciona como uno de los resorts todo incluido más completos y exclusivos de la región.

Su ubicación privilegiada —la única península completamente abrazada por el mar— ofrece vistas panorámicas desde prácticamente cualquier punto del complejo, convirtiéndolo en un refugio ideal tanto para familias como para viajeros en busca de experiencias de lujo.

El resort cuenta con 547 suites de diseño contemporáneo, todas con balcones privados y una decoración que integra artesanía caribeña y tonalidades inspiradas en la arena y el mar. Los baños estilo spa, con duchas tipo lluvia, así como el minibar surtido diariamente y el servicio a la habitación 24 horas, complementan una experiencia pensada para el confort absoluto.

Para quienes buscan exclusividad, la Torre Turquesa ofrece un espacio solo para adultos con suites de 65 metros cuadrados, terrazas privadas, tinas de hidromasaje, servicio de mayordomo y acceso a la terraza Punta Vista, un rooftop con piscina infinita y bar de bebidas premium que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados del resort.

Propuesta culinaria

La gastronomía es uno de los pilares de Hyatt Ziva Cancún. El resort reúne 21 experiencias culinarias, desde restaurantes de especialidad hasta bares, lounges, foodtrucks y propuestas pop-up en el área de piscinas. Entre sus espacios destacados se encuentran:

La Bastille, cocina francesa exclusiva para adultos

The Moongate, donde el teppanyaki y la cocina asiática brillan en un ambiente de cocina abierta

Lorenzo’s, un rincón italiano con horno de leña

Chevy’s, un viaje a los clásicos estadounidenses con ambiente retro de los 70

Tres Cervezas, una microcervecería con degustaciones guiadas por un maestro cervecero

The Den, un winery & gastro pub moderno con maridajes y etiquetas internacionales

Además, el bar de tequila Juana Margarita rinde homenaje a ingredientes y técnicas locales, mientras que Saasil Bar combina coctelería de autor con DJ en vivo para noches vibrantes frente al mar.

Hyatt Ziva Cancún (Pam McLean)

Bienestar y experiencias al aire libre

El Zen Spa fusiona terapias internacionales con rituales inspirados en tradiciones mexicanas, vinoterapia, masajes con piedras calientes, tratamientos de cacao y faciales avanzados. Sus 14 salas privadas, sauna, vapor, cabinas frente al mar y circuito de hidroterapia forman un santuario ideal para reconectar cuerpo y mente.

Para los huéspedes más activos, el resort ofrece:

Tres piscinas infinity

Paddle board, kayak y snorkel

Gimnasio equipado y clases de yoga o pilates

Kidz Club y mini parque acuático

Entretenimiento nocturno en el anfiteatro

Simulador de golf en la sala Mulliganz (con costo adicional)

Bodas y eventos

Gracias a su icónica locación frente al océano, Hyatt Ziva Cancún se ha convertido en sede ideal para bodas multiculturales y eventos sociales. Sus paquetes incluyen ceremonias simbólicas, floristería, ambientación, música en vivo, coctel, recepción y experiencias personalizadas.

Para grupos y convenciones, el resort dispone de 1,500 metros cuadrados de espacio, un salón divisible para hasta 500 invitados y un rooftop con capacidad para 450 personas, además de tecnología de vanguardia, opciones de banquete y servicio especializado en reuniones.