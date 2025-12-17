Hyatt Zilara Cancún se reinventa: un nuevo capítulo de lujo frente al mar Caribe

Hyatt Zilara Cancún atraviesa actualmente una remodelación total, cuyo resultado se presentará a inicios del segundo trimestre de 2026.

Aunque el resort permanece cerrado durante este proceso —que transformará habitaciones, restaurantes, áreas comunes, lobby y espacios para bodas y eventos—, ya es posible reservar para sus fechas de reapertura.

Hyatt Zilara Cancún

Situado en una de las playas más hermosas de la Zona Hotelera, entre la laguna Nichupté y el Caribe turquesa, este resort todo incluido exclusivamente para adultos es uno de los referentes de hospitalidad de Cancún.

Su arquitectura, inspirada en los manglares, los arrecifes y la esencia del Caribe Mexicano, enmarca una experiencia pensada para el descanso, la conexión con la naturaleza y el disfrute pleno del destino.

Habitaciones y gastronomía

El hotel cuenta con 310 suites frente al mar, diseñadas con materiales naturales y tonos cálidos que evocan la serenidad del entorno. Las categorías van desde las Junior Suites hasta espectaculares Swim-Up Suites y la Suite Presidencial, todas ellas equipadas con terrazas o balcones, tinas de hidromasaje, minibares premium y detalles artesanales que acompañan la experiencia.

La oferta gastronómica de Hyatt Zilara Cancún es una de sus señas de identidad, al reunir especialidades de distintas latitudes en conceptos cuidadosamente diseñados.

Entre ellos destacan SīLù, inspirado en la Ruta de la Seda; Bugambilia, un homenaje contemporáneo a la cocina mexicana; Spices, con estaciones internacionales; y Pier 12, orientado al Mediterráneo y a los sabores costeros, además de bares temáticos, speakeasy y propuestas exclusivas como Chef’s Plate, con menús de degustación y atención personalizada.

Hyatt Zilara Cancún

El resort también es reconocido por su Zen Spa, un santuario de bienestar de más de 2,000 metros cuadrados inspirado en la cosmovisión maya. Su menú incluye masajes de tejido profundo, rituales con piedras calientes, aromaterapia, drenaje linfático, tratamientos faciales y experiencias diseñadas para parejas, además de un circuito completo de hidroterapia.

En sus instalaciones al aire libre, Hyatt Zilara Cancún ofrece espacios para actividades como yoga frente al mar, clases de pilates, demostraciones de cocina, voleibol de playa y un moderno Sky Gym con vistas panorámicas a la laguna Nichupté.

Podrás disfrutar de cabañas de playa junto a la piscina o frente al mar. La experiencia se complementa con entretenimiento nocturno, noches temáticas y presentaciones en vivo.

Para bodas y eventos, el resort dispone de locaciones frente al mar, salones y espacios adaptables para reuniones, convenciones o celebraciones. Los paquetes de boda incluyen desde ceremonias íntimas hasta recepciones para grupos más amplios, apoyados por especialistas y con opciones que abarcan cenas privadas, mixología, decoración especial y servicios de spa.

En el ámbito corporativo, sus instalaciones suman más de 640 metros cuadrados equipados con tecnología audiovisual y facilidades de coordinación y presupuesto para grupos.

Con certificaciones como Travelers’ Choice Best of the Best, Green Globe y GBAC, Hyatt Zilara Cancún mantiene un alto estándar de hospitalidad, cuidado y seguridad.

La renovación se traducirá en una versión aún más refinada de este resort icónico, que volverá a recibir a los viajeros con una propuesta de lujo, gastronomía y bienestar en uno de los destinos más espectaculares del Caribe Mexicano.