Esencial Costa Rica lidera histórica limpieza de playas en La Paz

Con el firme propósito de preservar su costa y fomentar un turismo responsable, Esencial Costa Rica organizó, el pasado 15 de agosto, una significativa jornada de limpieza en diversas playas del malecón de La Paz. La actividad, que contó con más de 150 voluntarios, instituciones educativas y asociaciones civiles, se convirtió en la limpieza de mayor convocatoria registrada en la ciudad.

Durante dos horas de trabajo colaborativo se recolectaron más de 700 colillas de cigarro, casi 3 kg de plástico no reciclable, 2 kg de plástico reciclable y alrededor de 1 000 fragmentos de microplásticos, retirados con coladores de arena. El influencer y fundador de Azul Centeo, Cuitláhuac Corrales, expresó:

“Nos sorprendió la presencia de microplásticos y residuos que no vemos a simple vista, incluso en una de las playas más limpias en las que he participado”

La coordinación del evento contó con el respaldo de asociaciones como Azul Centeo, Ecology Project International (EPI) y Ándale La Paz, así como con la participación de María Fernanda Leitón, coordinadora del Departamento de Sostenibilidad del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quien compartió valiosas buenas prácticas en turismo ecológico.

También intervino Proyecto Llatebo, aportando su experiencia en iniciativas ambientales y educativas.

Además de la limpieza, por la mañana se ofrecieron charlas dirigidas a más de 45 expertos en sostenibilidad, estudiantes de biología marina y público general en las instalaciones de EPI, mientras que por la tarde influencers especializados reforzaron mensajes sobre naturaleza y turismo sostenible en el malecón.

En un stand informativo, Esencial Costa Rica presentó el itinerario “Costa Rica y su Huella Verde”, en alianza con Operadora Travel Shop. Este programa promueve experiencias de voluntariado, educación ambiental y el descubrimiento de la biodiversidad costarricense, reforzando el compromiso del país con la sostenibilidad.

Las actividades lograron impactar a más de 1, 000 personas a lo largo del día, reafirmando el compromiso de Esencial Costa Rica con la protección ambiental y la promoción de prácticas turísticas que generen efectos positivos en comunidades y ecosistemas