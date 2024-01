¿Ya te urgen las vacaciones de Semana Santa? Los tips para conseguir el mejor asiento en el avión

David Alwadish es el fundador y director ejecutivo de ItsEasy, que se especializa en agilizar trámites relacionados con viajes, como pasaportes y visas. La compañía ha procesado más de 2 millones de documentos de este tipo en más de cuatro décadas y está autorizada por el Departamento de Estado de EU para brindar servicios de pasaportes al público mediante una tarifa.

También puede revisar previamente las solicitudes para garantizar que no sean rechazadas en el último momento e intervenir si surgen problemas.

El ejecutivo de 67 años viaja entre dos casas, una en Great Neck, Nueva York, y la otra en Boca Ratón, Florida, lo que influye en la aerolínea que elija. “Viajo mucho en JetBlue porque tienen los últimos vuelos para llevarme a Boca Ratón. Puedo salir tarde de mi oficina y tomar el último vuelo”, afirma.

Su agenda (de ida y vuelta a Florida aproximadamente cada dos semanas) significa que acumula alrededor de 60 mil millas por año, y más si él, su esposa y sus dos hijos se aventuran al extranjero en uno o dos viajes.

Lleva SIEMPRE algo que te quite el frío

“El calentador de manos Ocoopa, duradero y de doble función, es un pequeño truco. Es genial para mantener mis manos calientes mientras viajo. Me encanta llevarlo conmigo en viajes en climas fríos. En 2015 me reemplazaron una válvula (del corazón) y desde entonces tengo un poco de frío. Con tres configuraciones de temperatura, se puede adaptar a sus necesidades específicas, ya sea que esté al aire libre en el frío o en el interior en un ambiente frío. Debido a que es recargable, no necesita calentadores de manos desechables, lo que la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente”, explicó.

La mejor manera de conseguir un mejor asiento en un avión

“Soy absolutamente el último en subir a un avión. Toda esa gente haciendo esa danza bárbara de apresurarse a abordar, es como si quisieran llegar a Florida antes que yo, pero, por supuesto, no van a hacerlo. Me quedo ahí sentado, esperando y luego subo al avión después de todos ellos. Puede que esté en un asiento del medio en la parte trasera del avión, pero si eres el último en subir, puedes ver qué otros asientos están abiertos una vez que hayan cerrado las puertas de embarque, por ejemplo, un pasillo más cercano al frente. Si sabes que no hay nadie detrás de ti, puedes aceptarlo”.

¿Dónde encontrar buenos tips de viajes?

“Explora o únete a grupos de Facebook de connacionales en su destino para obtener información y consejos sobre viajes locales. Hace un tiempo fui a Corea del Sur para intentar que Samsung hiciera algo con una patente que tengo y estudié los grupos de expatriados. Me dijeron que fuera al distrito de mercados de Seúl, que está abierto prácticamente las 24 horas del día, para comprar comida: kimchi para el desayuno y pasteles de arroz durante todo el día. Es mejor usar esos grupos que Google, porque puedes hacer las preguntas que puedas tener cuando aterrices, pero a alguien que ya lo haya hecho. Es una vista previa de lo que podría ser su experiencia: personas reales, preguntas reales, cosas realmente oportunas. Y Facebook es mucho más amigable que, digamos, Twitter”.

Esta ‘sencilla’ prenda puede facilitarte el viaje

“Normalmente uso mi sombrero del FBI para viajar. Lo conseguí en Washington. Creo que no hay duda de que hace que la gente mire y se pregunte. Y cuando se preguntan, ‘pecan’ por el lado del respeto. Miro a todos y ellos me miran a mí con mucha atención. Una vez subí al avión y no podía creerlo. La encantadora azafata dijo: ‘Gracias por todo lo que haces’. Y entonces, ¿qué más iba a decir? Solo dije: ‘De nada. Y lo mismo para ti’. Creo que ambos tenemos puestos de mucha responsabilidad y no deberías quedar en segundo lugar por lo que haces”.

Un consejo sencillo para hacer amigos mientras viajas solo

“El primer viaje que hice solo fue a Acapulco hace mucho tiempo; tenía 25 años. Fui porque era un amante abandonado y sentía lástima de mí mismo. Simplemente decidí subirme a un avión e irme. Aprendí mucho sobre mí en ese viaje. Y conocí a tanta gente por mi cuenta. 100 por ciento sin lugar a dudas, la mejor manera de conocer gente es centrarse en otros viajeros solitarios. Ellos son los que también querrán conocer a alguien”.

Qué comprobar al elegir el momento más inteligente para volar.

“Todos sabemos lo congestionado que estará el aeropuerto de salida, pero busca en Google cuándo estará ocupado tu destino también para evitar la congestión en el aterrizaje: Heathrow está más ocupado después de las 10 de la mañana, por ejemplo. La realidad de viajar y luego regresar no es fácil. Cuando estuve en Lisboa recientemente, muchos aviones aterrizaron en Lisboa durante un tiempo determinado, y fue desalentador tomar autobuses para llegar a la terminal. Fueron horas de check in y check out”.