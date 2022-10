Alvar se consolidó tras la pandemia como icono inmobiliario de Los Cabos

Alvar se ha consolidado como uno de los desarrollos más exitosos de Quivira tanto por la plusvalía que ha generado para los propietarios, como porque la demanda aceleró los planes de construcción a partir de la segunda mitad de 2021.

Rafael Covarrubias, director general de Discovering México, broker inmobiliario aliado con Quivira y que se ha encargado de vender la mayoría de las propiedades en Alvar, explicó en una entrevista las ventajas de este desarrollo.

Una de las ventajas de Alvar, dijo, es el terreno mismo que se encuentra estratégicamente ubicado en Quivira para poder desplazarte a todas las amenidades; segundo, es un terreno premium con vistas espectaculares al mar y, tercero porque es vecino de St.Regis.

El despacho de arquitectos que diseñó St.Regis, Gómez Vázquez Internacional (GVI), es el mismo de Alvar, lo cual le da un valor agregado.

Los departamentos compiten con los mejores de Los Cabos, pero al no tener salida a la playa se vuelven más accesibles porque en aquel segmento los precios comienzan en los tres millones de dólares.

Mientras que el precio de las propiedades en Alvar parte de los dos millones de dólares, así es que todos estos factores hicieron que fuera no un proyecto exitoso sino, en palabras de Covarrubias, “lo que le sigue”.

Plusvalía

“Comenzamos vendiendo un terreno en cuatro mil 500 dólares el metro cuadrado construido y hoy ya hay propiedades en Alvar en donde el metro vale 10 mil dólares y el promedio está en 7,500 dólares, así es que la plusvalía puede superar el 100%”.

De siete torres previstas, ya están vendidas casi cinco al 100% y las últimas dos son las mejores, con las mejores vistas y la sexta ya saldrá a la venta este fin de año.

Quienes compraron en preventa, resumió, obtuvieron una plusvalía real del 100% en año y medio por lo que no es exagerado decir que Alvar se consolidó como un icono en Los Cabos, en el segmento de mercado al que está atacando.

Avances del desarrollo Alvar.

La mejor plusvalía que ha dado cualquier proyecto en Quivira ha sido Alvar, consideró Covarrubias y explicó que Copala ya estaba vendido cuando empezó la pandemia, pero que junto con Mavila han tenido resultados arriba del promedio del mercado que ha sido de alrededor del 30%.

En su larga experiencia como vendedor de propiedades inmobiliarias, dijo que nunca había visto algo así y que además de los elementos ya descritos, otro factor fue el momento en que tuvieron la suerte de entrar en el mercado pues la pandemia desató una fiebre de compras inmobiliarias en el segundo semestre de 2020.

Además, en Alvar la desarrolladora no ofreció financiamiento, el 35% se paga a la firma y el saldo durante la construcción lo que está validando el precio como consecuencia no de una “burbuja” sino de la oferta y la demanda.

En esta segunda mitad del año el ritmo de ventas ya se ha ajustado a un departamento por mes, lo cual sigue estando dentro del pronóstico conservador.

El valor de St.Regis

St.Regis es una marca que está impactando positivamente a todo Quivira, consideró Covarrubiras.

Y es que las propiedades con marcas como St.Regis, Four Seasons y Ritz Carlton han tomado un gran auge, porque es un diferenciador que ofrece una garantía de servicio, lo cual le da mucha seguridad a los inversionistas del nivel más alto.

Plusvalía, estatus y servicios son tres atributos de esas marcas famosas; pero el entrevistado aclaró que en Alvar se establecerá un programa de servicios que será competitivo con St. Regis.

Administración, servicio a cuartos, concierge serán algunas de las facilidades que tendrán los propietarios, además de que siempre contarán con el sistema hotelero de Pueblo Bonito.

Los servicios serán más personalizados y sofisticados y todo esto redundará en que los huéspedes tengan la mejor experiencia.

Hace 10 años, vender propiedades del lado del Océano Pacífico, y no del lado del Mar de Cortés, era visto como un reto; pero al comprador texano o californiano no le importó no poder entrar a nadar a la playa, siempre y cuando tuviera vista al mar.

La vista al mar hace que una propiedad valga el doble, dijo Covarrubias, hay un desarrollo inmobiliario importante en el Pacífico y California tienen característica parecidas, pero allá las casas con vistas al mar alcanzan un valor estratosférico.

La vista del Pacífico es mucho más espectacular, los mejores atardeceres son en ese litoral y tiene escenarios dramáticos por los acantilados; todo esto le fascina al cliente, sostuvo, lo mismo que su dramática topografía.