Canopy by Hilton Cancún celebra el día del perro

Canopy By Hilton Cancún pet friendly (Ione Ascanio Green)

El pasado viernes 26 de agosto Canopy by Hilton Cancún La Isla, uno de los únicos hoteles pet-friendly de la zona hotelera de Cancún, se une a la Sociedad Protectora de Animales de Cancún, Luum Balicheo, para impulsar una dinámica especial de donación con el fin de apoyar a los perros de la zona.

La dinámica consiste en que los donantes ganen un acceso a Wander Rooftop, la terraza en el octavo piso del hotel con una infinity pool, bar con coctelería de autor, y la mejor vista de la ciudad.

A partir del jueves 1 y hasta el domingo 4 de septiembre, Canopy by Hilton Cancún La Isla se convertirá en sede de donaciones para Luum Balicheo, la primera sociedad protectora de animales en Cancún fundada en 1989.

Luum Balicheo es una asociación conocida por sus esfuerzos contra el tráfico de delfines y especies exóticas así como por luchar contra el maltrato animal. Entre sus logros se encuentra el rescate de leones, tigres, jaguares, chimpancés y más.

También realiza campañas de esterilización gratuita y adopción de animales todos los años.

Durante estos 4 días, el hotel te invita a realizar donaciones en especie de mínimo $400 pesos de alimentos libres de grano para perros y gatos, tapetes absorbentes para perros, desparasitante en jarabe, y diferentes materiales de limpieza.

El hotel junto con la organización también aceptará tarjetas de regalo de Petco, o para los que prefieran hacer una donación económica, un representante de Luum Balicheo estará presente en el hotel para recibir donaciones el viernes 1 y sábado 2 de septiembre.

En intercambio de la donación, Canopy by Hilton Cancún La Isla ofrecerá un Day Pass doble, válido para 2 personas, con cocteles de bienvenida incluida, a Wander Rooftop.

Wander Rooftop cuenta con una infinity pool y vistas espectaculares de la bahía de Nichupté. Tiene un bar completo, menú de coctelería de autor y platillos frescos inspirados en los mariscos y gastronomía cancunense.

Adicional a la alianza con Luum Balicheo, en Canopy by Hilton Cancun La Isla, cada día es el día del perro gracias a su filosofía pet-friendly, que se refleja en su programa “Paws in the Neighborhood”.

El programa garantiza diversión sin tener que dejar tu amigo de cuatro patas en casa, ya que el hotel acepta mascotas y tiene amenidades especiales para ellos, incluyendo habitaciones acondicionadas con camas especiales para ellos así como platos para agua filtrada en cada piso del hotel para que los huéspedes y mascotas pueden refrescarse durante su estancia.

En continuación, encuentra la lista completa de materiales en especie que el hotel estará recibiendo del 1al 4 de septiembre para donación:

Alimento libre de granos para perros y gatos (Ej: Wholehearted, Royal Canin Kitten Alimento Húmedo / Seco, Hill´s Prescription Diet Aid Alimento Húmedo de Recuperación para Perro y Gato, Kirkland Nature´s Domain)

Nextgard Spectra para perros

Frontline gatos

Vermiplex plus (desparasitante en jarabe, no pastillas )

Arena para gato

Pinol

Líquido para limpiar vidrios

Trapeador

Escoba

Bolsas de basura medianas

Toallas húmedas para perro y gato

En adición a las materiales en especie, el hotel también recibirá tarjetas de regalo de Petco con un mínimo de $400 pesos y comprobantes de donación económica en línea que se puede hacer a través de Paypal en este link.

Si es para hacer una donación en el marco del Día del Perro o para pasar una tarde probando lo mejor de la gastronomía y coctelería de Cancún en otra ocasión, Canopy by Hilton Cancun La Isla te invita a conocer su oferta local y energizante, que incluye dos experiencias gastronómicas en Azulinda Café & Bar y Wander Rooftop en el vecindario más trendy de la ciudad: dentro del complejo comercial, La Isla Paradise Experience, con acceso directo al mismo desde el Boulevard de Kukulcán y La Isla Entertainment Village.