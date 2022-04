Cabo del Sol, con uno de los mejores campos de golf del mundo

Cabo del Sol es una comunidad de complejos turísticos de 500 hectáreas/1.800 acres ubicada dentro del corredor turístico de Los Cabos, un corredor de 32 kilómetros que une Cabo San Lucas y San José del Cabo, un espacio que es reconocido por sus campos de golf y por su alojamiento de primera clase y hermosas playas.

En Cabo del Sol se encuentra el Cove Club (anteriormente el Ocean Course), un diseño exclusivo de Jack Nicklaus que se encuentra entre los 100 mejores campos del mundo. El campo de golf Desert Course fue diseñado por Tom Weiskopf, conocido por sus creaciones magistrales en entornos desérticos.

Sobre los campos

Inaugurado en 1994, el Ocean Course cuenta con la acreditación de colocar a Los Cabos en el mapa de golf internacional. (En 2020 se cambió la marca a Cove Club, un desarrollo privado exclusivo para socios). Este diseño superlativo se extiende a través de un impresionante paisaje desértico enmarcado por montañas y tocado por el mar en cuatro hoyos

El Desert Course cerró parcialmente el mes pasado por un importante esfuerzo de remodelación y cambio de marca. Seis hoyos en el lado sur de la autopista Transpeninsular: el Hole No. 1 y 14 a 18: han sido cerrados y serán reutilizados para el desarrollo de bienes raíces. El campo actual de 12 hoyos, en juego hasta principios de noviembre, escala terrenos escarpados del desierto entrecruzados por arroyos tipo cañón, con una vista al mar desde cada hoyo. En 2023, un área de práctica temporal, una casa club y un camión de comida y bebida servirán a los jugadores hasta que se abran más instalaciones permanentes, incluida una casa club estilo hacienda.

Para dar al nuevo lugar su propia identidad, el campo cuando vuelva a abrir completamente en noviembre será conocido como el Cabo Del Sol Golf Club. Funcionará como un campo de golf “resort private”, con acceso limitado al campo de golf para los huéspedes de los hoteles Hacienda del Mar Los Cabos y Grand Fiesta Americana Los Cabos. Los huéspedes del Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo Del Sol, así como del Park Hyatt Los Cabos, que debutará a mediados de 2023, también tendrán privilegios de juego en el club.

