Yucatán confirma intención de integración a la OMT

El gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y la titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur), Michelle Fridman Hirsch, realizaron entrega oficial de la propuesta de afiliación del Consejo Consultivo Estatal de Turismo de Yucatán a la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el Centro Internacional de Congresos Yucatán.

Junto al expediente, se entregó la carta aval del Gobierno Federal para la integración de este organismo estatal para ser aprobado por la Asamblea General de la OMT que se llevará a cabo en octubre próximo en Marruecos.

Al respecto, Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, señaló que el desarrollo rural y el turismo comunitario son el enfoque más importante para la OMT durante los próximos tres años; por ello inició su gira de trabajo en Yucatán, al considerarlo un ejemplo piloto del turismo rural que buscan y al que desean enfocar sus esfuerzos, y cuyo conocimiento de cómo hacer las cosas, será llevado a otros destinos del mundo.

Agregó que hace mes y medio la organización anunció el proyecto “The Best Villages of the World” en el que se promocionará a los mejores pueblos a nivel mundial, entre los que Yucatán figurará. Entre los puntos de colaboración que tendrán con el estado, estará el apoyo en educación para tener una mayor profesionalización del turismo, el impulso a la gastronomía y la realización del foro de la OMT en septiembre del siguiente año.

Cabe destacar que, esta visita es resultado de las reuniones previas de la secretaria Fridman Hirsch con la OMT durante la realización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones realizadas desde el 2019 hasta la fecha en Madrid España, en donde la titular de Sefotur, ha presentado a Yucatán ante los ojos de Pololikashvili, como un destino no sólo con un sinfín de atractivos turísticos, sino un estado lleno de riqueza cultural, con un amplio desarrollo de proyectos en sustentabilidad y sostenibilidad, y con una cadena de valor en el sector turístico resiliente y responsable ante la crisis por Covid-19.

Durante su intervención Mauricio Vila, agradeció al secretario Miguel Torruco su colaboración y respaldo en la vista del representante de la OMT, ya que esto permitirá llevar a cabo la búsqueda de acciones de políticas públicas sostenibles. Destalló que “la razón por la cual queremos afiliarnos es porque conocemos el compromiso de la OMT para buscar que este sector se desenvuelva bajo un ambiente de inclusión y sostenibilidad mediante sus políticas turísticas y transmisión de conocimiento, por ello buscamos que el consejo Consultivo de Yucatán pueda crear políticas de turismo en beneficio de los yucatecos con el respaldo del conocimiento y guía de la OMT.”

Al respecto Michelle Fridman describió el panorama en el que ha estado inmerso el turismo durante la pandemia y enfatizó que “Yucatán, está hecho de arraigo y orgullo, de fortaleza y resiliencia, de paciencia y disciplina, empatía y nobleza”, cualidades que les permitieron no rendirse, por el contrario, dijo, “aprovechamos el tiempo en casa para construir un mejor turismo, uno sostenible, palabra que la OMT viene mencionando desde años atrás y en el que Yucatán ha trabajado durante toda la administración del gobernador Vila. Un turismo sostenible, inclusivo y responsable que se traduce en un mejor turismo, el cual, ante la reactivación debe ser un vehículo de bienestar social y prosperidad, en el que el gran reto es hacer de ambos objetivos uno mismo, porque llenar hoteles y aviones no es antagónico a llevar bienestar a las personas, por el contrario, es un efectivo vehículo para hacerlo, pero la clave es la sostenibilidad.”

Por su parte, el Secretario Miguel Torruco dijo la OMT ha concedido la designación como país sede de la primer Cumbre Mundial de Turismo Rural a México, al cual asistirán más de 60 o 70 ministros de Turismo y de Agricultura de todos los países hermanos que conforman parte de esta organización dependiente de las Naciones Unidas, por ello la visita de la máxima autoridad del turismo mundial, de la vinculación y de la firma de convenio, son importantes, en adhesión de este gran estado como miembro de tal organización”.

Durante su estancia, la Sefotur ha preparado un recorrido especial para que el secretario General de la OMT y representantes de su gabinete, puedan disfrutar de Yucatán en todo su esplendor y que conozcan algunos de sus más grandes atractivos, como lo son los Pueblos Mágicos de Maní, Izamal y Valladolid, así como las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá, para posteriormente dirigirse hacia el estado vecino de Quintana Roo.

Previo a este evento, se llevó a cabo con éxito, el Banderazo Nacional por el inicio del periodo vacacional “verano 2021” que encabezó el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, acompañado de la máxima autoridad de la OMT, Zurab Pololikashvili, quienes se encuentran en gira de trabajo en el estado de Yucatán donde visitarán algunos de los principales atractivos del Estado.