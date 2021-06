Hotel Hacienda del Mar Los Cabos Resort refuerza su equipo

Hotel Hacienda del Mar Los Cabos Resort, Villas & Golf, informó el reciente nombramiento de Nicolás Vega, como su nuevo vicepresidente de ventas para USA y Canadá. Anteriormente, Vega ejerció como director de ventas para Marriott International Luxury Brands en el Caribe y América Latina.

Nicolás Vega se unió al equipo del Grupo Olarena, dueños del hotel, en mayo del 2021. A través de este nuevo nombramiento, Nicolás será el encargado de todas las actividades de ventas en Estados Unidos y Canadá, principalmente del Hotel Hacienda del Mar Los Cabos Resort, Villas y Golf, en un inicio; para posteriormente apoyar a Olarena en las ventas de otros productos y nuevos desarrollos.

Cuenta con una carrera de más de 20 años de experiencia en la industria del turismo y hotelería, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las marcas más representativas e importantes a nivel mundial, como son: The Luxury Collection, The Ritz-Carlton, The St. Regis, W Hotels, Sheraton, Marriott y Westin, entre otras. Ha desarrollado estrategias de ventas para obtener un incremento en el mercado hotelero en ciudades como: Nueva York, Los Cabos, Aruba, Puerto Rico, Grand Cayman, Punta Mita, Cancún y Puerto Vallarta.

“Estoy contento de formar parte del equipo de Hacienda del Mar. Este hotel es un punto de referencia en Los Cabos, esto por la ubicación en la que se encuentra, la calidad en nuestro servicio y el compromiso que tenemos para crear experiencias únicas. Sin duda, continuará siendo reconocido como uno de los destinos principales e ideales para los turistas americanos y canadienses, así como para los grupos empresariales. En Hacienda del Mar Los Cabos Resort, tenemos el compromiso con nuestros huéspedes y con nuestros socios y colaboradores, de seguir ofreciendo esa experiencia extraordinaria por la que nuestro hotel es reconocido.”, afirmó Nicolás Vega.