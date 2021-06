Nueva York invertirá 30 mdd para que regresen los turistas

NYC & Company , la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de Nueva York, presentó “NYC Reawakens”,una nueva estrategia de marketing para señalar la reapertura de la Gran Manzana a los turistas, después de la pandemia de Covid-19.

Junto a esta nueva iniciativa, también se presentó por parte del presidente y director ejecutivo de NYC & Company, Fred Dixon, el alcalde Bill de Blasio y al chef Daniel Boulud la campaña de marketing más grande que se haya hecho en la ciudad con una inversión de de $30 millones de dólares, para la recuperación del turismo que se lanzará en junio

Mientras tanto a Nueva York continúan llegando turistas y en 2021, NYC & Company predice que 36.4 millones de personas visitarán la ciudad, lo que significa una recuperación de más del 50 por ciento del récord de 66,6 millones de visitantes que llegaron en 2019. Cifra apoyada por la nueva campaña.

“El turismo representa cientos de miles de puestos de trabajo en esta ciudad, y construir una recuperación para todos nosotros significa dar la bienvenida a los turistas al destino turístico más importante del mundo. La iniciativa ‘NYC Reawakens’ mostrará a los viajeros de todas partes que la ciudad de Nueva York no solo está lista para recibirlos, sino que está creando una ciudad más justa, mejor y más vibrante que nunca “, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

En 2020, la ciudad recibió a 22,3 millones de visitantes a pesar de la pandemia de Covid, pero se espera que con este nuevo impulso en 2024, la Ciudad supere su récord anterior de 2019 de 66.6 millones de visitantes con un anticipo de 69.3 millones de visitantes.

Incluso antes del lanzamiento de la nueva campaña de marketing global de $ 30 millones, hoy NYC & Company está lanzando una nueva iniciativa “Ojalá estuvieras aquí en Nueva York” , alentando a los neoyorquinos a inspirar a sus amigos y familiares a visitar la ciudad de Nueva York con una invitación personalizada por correo electrónico.

Yayoi Kusama. tiene una nueva instalación de arte en la ciudad.

Una nueva ciudad

Para esta reapertura la ciudad de Nueva York presentó sus nuevas atracciones y desarrollos en los que se ha estado trabajando para ser el estandarte que traiga a nuevos viajeros a la ciudad.

Entre los nuevos atractivos encontramos la recientemente inaugurada Friends Experience que ofrece a los fanáticos del programa de televisión, dos pisos de experiencias interactivas que incluyen el icónico sofá naranja, accesorios y disfraces. Los visitantes también pueden tomar un café en Central Perk, que está abierto al público todos los días.

Por otro lado, La montaña rusa Phoenix Family Thrill se elevará este verano en Coney Island . Con una altura de 68 pies, la nueva atracción alcanzará velocidades de 34 millas por hora y garantiza una nueva y emocionante incorporación en el parque de atracciones Wonder Wheel de Deno, que celebra su 100ª temporada este año.

En cuanto a lo que tienen preparados los museos, El Museo Guggenheim es el primer lugar en Nueva York que muestra la famosa pintura “Mural” de Jackson Pollock en más de 20 años, con Lejos del caballete: el mural de Jackson Pollock , en exhibición hasta el 19 de septiembre. Mientras que en el Jardín Botánico de Nueva York se presenta el KUSAMA: Cosmic Nature que incluye dos nuevas esculturas monumentales al aire libre Dancing PumpkinyI Want to Fly to the Universe,así como Infinity Mirror Rooms y flores coloridas y esculturas florales que cambiarán estacionalmente.

Se proyecta que Broadway regrese este septiembre con clásicos como Aladdin, Chicago , The Phantom of the Opera y más, y producciones más nuevas como Hadestown, Jagged Little Pill y Moulin Rouge .

En cuanto a nuevos hoteles, ocupando el Crown Building en el corazón de Manhattan en la Quinta Avenida, se espera que Aman New York abra sus puertas en junio con 83 habitaciones y suites, 22 residencias privadas, tres restaurantes y un spa que abarca tres pisos y cuenta con una piscina cubierta, sauna y vapor. habitaciones, piscinas de inmersión de agua caliente y fría, así como una terraza al aire libre con cabaña, sofá cama y chimenea.