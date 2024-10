Estas son las mejores empresas de Transporte para trabajar

Este año 15 empresas del sector Transporte han sido reconocidas entre los Mejores Lugares para Trabajar™ de acuerdo con Great Place To Work®, la autoridad global en cultura de trabajo.

Como resultado a la aplicación del algoritmo For ALL, que aplica Great Place To Work®, las 15 organizaciones fueron reconocidas como los lugares de trabajo con mayor nivel de satisfacción y favorabilidad de opiniones con relación a la experiencia del personal.

En otras palabras, su Índice de Confianza que experimentan los colaboradores de las organizaciones de la lista se ubican en un 85 por ciento de favorabilidad.

Además, el 90 por ciento de los colaboradores en este sector se sienten orgullosos de lo que han logrado en conjunto y del impacto positivo que tiene su trabajo en la sociedad. Asimismo, el 89 por ciento de ellos están orgullosos de decirle a otro que trabajan en su organización. Este resultado indica que se sienten conectados con la misión y valores de la empresa.

Finalmente, de acuerdo con los indicadores del organismo, el 91 por ciento de los colaboradores perciben que son tratados de manera justa, lo que contribuye a crear un ambiente inclusivo y respetuoso.

Las empresas reconocidas y que destacaron en el sector Transporte en las categorías de menos de 500 colaboradores y de 500 o más colaboradores o más que aplicaron durante el ciclo 2023 al listado sectorial, fueron: DHL Express, Bulkmatic de México; FedEx Express México, Nadro, DHL Global Forwarding, World Express Cargo de México, AVL, Larrabezua Grupo Empresarial, Sea Cargo Logistics, Transportes SINEBA-Transportes Acna, FWD Logistics, Terminal Logistics, Crossmotion Logistics, ETERNITY México.

“Identificar las tendencias de los colaboradores de acuerdo con cada tipo de sector en México, permite a las organizaciones desarrollar planes con datos más reales que mejoran los índices de rotación, consigue el mejor talento para juntos lograr los objetivos y resultados esperados” — comento Renán González, CEO regional México, Caribe y Centroamérica.

En junio de 2024 el sector transporte en México alcanzó un Producto Interno Bruto (PIB) de 1,948,505.20 millones de pesos, consolidándose como un pilar importante de la economía nacional. Se proyecta que este sector junto con la logística crezca un 3 por ciento durante 2024, impulsado por la demanda continua de servicios de transporte y la expansión de las cadenas de suministro.

En términos de empleo, el sector transportista genera trabajo para 563,725 personas con una concentración importante en el autotransporte de carga general (30.59%) y el transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija (21.34%).