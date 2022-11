Visibilidad de las cadenas de suministro

En México todavía el 80 por ciento de los procesos de la cadena de suministro se manejan en páginas de Excel, documentos en Word y correos, por lo que las industrias necesitan tener toda su data en un universo centralizado con un grado de automatización eficiente.

Así lo explica Mario Veraldo, director general de MTM Logix, proveedor de servicios digitales de gestión logística y freight forwarder, busca a través de la big data perfeccionar la eficiencia de la cadena de suministro, aumentando la predictibilidad del transporte de mercancías para sus clientes.

Aprovechando su experiencia en el mundo logístico, Mario Veraldo reconoce que la pandemia aceleró los problemas que ya existían en la industria los cuales derivan de la complejidad del negocio, pero también de la falta de una adopción tecnológica, como las Torres de Control, en diferentes puntos de la cadena.

De acuerdo con el directivo, mientras más control tenga una empresa de su cadena de suministro más eficiencia y poder reacción. “Al día de hoy la información que se genera dentro de las empresas todavía no se comparte con los diferentes involucrados ni se digitaliza, el transitar hacia la digitalización y tenerla visible permite anticipar procesos para tener conocimiento y control de embarques y de la mercancía en tránsito. Además de que a mayor poder de control se podrá reaccionar más fácilmente”.

En este boom de las aplicaciones, que buscan ser punto de enlace de las cadenas de suministro, MTM Logix busca contribuir a la reducción de cuellos de botella, menores costos de transportación, mejor control de inventarios y una eficiencia operativa hasta un 35 por ciento más eficiente.

“Si la cadena no está visible para todos los involucrados, los problemas continuarán, debe haber soluciones para una cadena que antes se decía ser just in time y ahora es just in case”. indicó Mario Veraldo.