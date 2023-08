Hola, iPhone 15: ¿Qué sabemos del smartphone que sale en septiembre y ya inició su producción?

A menos de un mes para su presentación, el iPhone 15, el dispositivo de Apple de próxima generación, ya comenzó la producción en India, en un esfuerzo por reducir la brecha entre las operaciones de la compañía en ese país y en su principal armadora en China.

Pese al inicio de la producción del nuevo smartphone, aún hay pocos detalles sobre el nuevo buque insignia de Apple. ¿Cómo será el nuevo iPhone 15? ¿Qué nuevas características tendrán los modelos? ¿Cuándo se estima que sea su lanzamiento?

¿Cuándo presentan el iPhone 15?

Los reportes de medios especializados en tecnología indican que el iPhone 15 será presentado el próximo 12 de septiembre y su lanzamiento ocurrirá unas semanas después.

El nuevo iPhone promete ser la mayor actualización del dispositivo en tres años, agrega Bloomberg, que prevé importantes actualizaciones en el sistema de cámara en toda la gama, así como la mejora del procesador, el A16, que tendrá hasta tres nanómetros para las versiones Pro del dispositivo de Apple.

La presentación y lanzamiento del nuevo iPhone es vital para Apple, empresa que recién reportó su tercer trimestre consecutivo de caída en las ventas, presionado por la tibia demanda de consumidores en mercados clave como Estados Unidos, China y Europa.

¿Cuántos modelos del nuevo iPhone presentará Apple?

Hasta ahora no se prevén cambios en la estrategia de Apple. Se espera que la compañía con sede en Cupertino revele su línea iPhone 15 con cuatro modelos insignia: un iPhone 15 base, un iPhone 15 Max, un iPhone 15 Pro y un iPhone 15 Pro Max.

De acuerdo con reportes, existe la posibilidad de que el modelo más capaz, el iPhone 15 Pro Max, cambie de nombre y se conozca como iPhone 15 Ultra, aunque también hay informes que ese cambio podría ocurrir hasta el próximo año.

Esto sabemos de las características del nuevo iPhone 15

“Los rumores sugieren que Apple finalmente podría cambiar de Lightning a USB-C, mientras que Dynamic Island, que era exclusivo de los modelos Pro en 2022, podría llegar al iPhone 15 y al iPhone 15 Max que no son Pro”, señala el medio The Verge, que agrega que 2023 será un año interesante para la marca.

Otros de los cambios que se prevén para el nuevo smartphone de Apple está que los modelos Pro cuenten con marcos de titanio, en lugar de acero inoxidable, lo que los hará más fuertes y livianos.

Las pantallas de los modelos de iPhone 15 también tendrán biseles más delgados, gracias a una nueva tecnología de visualización, reduciendo el tamaño del borde negro en aproximadamente un tercio.

También se espera una mejora en el desempeño de las cámaras de los cuatro modelos que se lanzarán en septiembre próximo.

¿Cuál será el precio del iPhone 15?

Un reporte de Bloomberg señala que Apple planea aumentar el precio de sus próximos modelos iPhone 15 Pro y Pro Max en un intento por aumentar los ingresos durante una caída proyectada en las ventas de teléfonos inteligentes.

Apple tiene como objetivo producir alrededor de 85 millones de unidades de iPhone 15 este año, que no está muy lejos de los 90 millones de unidades de iPhone 14 que solicitó a sus proveedores el año pasado.

¿Cómo va la producción del iPhone 15?

Una planta de Foxconn Technology Group se está preparando para entregar los nuevos iPhone 15 semanas después de que comiencen a enviarse desde las fábricas en China, ya que Apple busca aumentar rápidamente el volumen de nuevos celulares provenientes de India, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La empresa con sede en Cupertino, California, está en un proyecto de varios años para diversificar su fabricación fuera de China, eliminando el riesgo de la cadena de suministro de sus productos más importantes, ya que las tensiones entre Washington y Beijing hacen que el comercio sea menos predecible. India, bajo la dirección del primer ministro Narendra Modi, ha buscado construir lazos más estrechos con EU y ser un centro de fabricación.

Antes del iPhone 14, Apple tenía solo una pequeña parte de su ensamblaje en India, lo que retrasó la producción de China entre seis y nueve meses. Ese retraso se redujo drásticamente el año pasado y Apple produjo 7 por ciento de sus iPhones en India a fines de marzo. El objetivo de este año es acercarse a la paridad en el tiempo de envío desde India y China, aunque los proveedores aún no están seguros de que lo lograrán, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque la información no es pública.

La escala de producción de la India para el iPhone 15 dependerá de la disponibilidad inmediata de componentes, que en su mayoría son importados, y del aumento gradual de las líneas de producción en la fábrica de Foxconn en las afueras de Chennai.

Otros proveedores de Apple en India, Pegatron Corp. y una fábrica de Wistron Corp. que está siendo adquirida por Tata Group, también ensamblarán pronto el iPhone 15, dijeron las personas.

Una portavoz de Apple y representantes de Wistron y Pegatron se negaron a comentar. Foxconn no respondió a una solicitud de comentarios.

Apple está “comprometida con el crecimiento y la inversión en todo el país”, dijo el director ejecutivo Tim Cook después de reunirse con Modi en su viaje a la India en abril.

Con información de Bloomberg y The Verge.