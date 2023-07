¿Meta en guerra vs. ChatGPT?: Zuckerberg lanza ‘Llama 2′, su modelo de IA disponible en Microsoft

Meta Platforms, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, está haciendo que su modelo de lenguaje grande de inteligencia artificial, Llama 2, esté disponible para uso comercial a través de asociaciones con los principales proveedores de nube, incluido Microsoft.

Meta no está cobrando por el acceso o uso del modelo que desarrolló, dijo la compañía. En cambio, al abrir la tecnología a otras empresas, Meta dice que se beneficiará de las mejoras que se pueden realizar cuando más desarrolladores la usen, realicen pruebas de estrés e identifiquen problemas con ella.

Hacer que el modelo de lenguaje grande, o LLM, sea más accesible, también establece a Meta junto con otros gigantes tecnológicos como una contribución clave a la carrera armamentista de IA. Meta ha gastado cantidades récord en infraestructura de inteligencia artificial, y el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que incorporar mejoras de IA en todos los productos y algoritmos de la empresa es una prioridad.

Meta asumió el costo de entrenar a los modelos. Los proveedores de la nube, incluidos Microsoft, Amazon.com y Hugging Face, alojan las herramientas y proporcionan la potencia informática para ejecutarlas.

Meta dijo que no tenía comentarios sobre si Microsoft cobrará por el acceso a Llama 2 a través de sus servicios en la nube y en Windows. Un portavoz de Amazon dijo que la compañía no está cobrando por el acceso al modelo y que los clientes solo pagan por el uso de SageMaker, su conjunto de herramientas para desarrolladores de aprendizaje automático. Microsoft y Hugging Face no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El lanzamiento comercial de Llama 2 es el primer proyecto que debuta del grupo de inteligencia artificial generativa de la compañía, un nuevo equipo formado en febrero. Para preparar el lanzamiento del nuevo modelo, los empleados de Meta y terceros realizaron pruebas de seguridad llamadas “ejercicios de equipo rojo”. Es un modelo separado del que usa Meta para sus propios productos.

“El ritmo ha sido increíble: toma de decisiones increíblemente rápida, bucles realmente ajustados, ejecución realmente enfocada para llegar a este momento de Llama 2″, dijo Ahmad Al Dahle, vicepresidente del grupo de Inteligencia Artificial generativa de Meta. “Tuvimos más de cien mil solicitudes para Llama 1. Así que volvimos a la mesa de dibujo, reunimos a nuestros equipos e hicimos un montón de inversiones en alineación, investigación y seguridad para construir un modelo que sentimos que estaba listo.”

La asociación alinea a Meta más de cerca con Microsoft, que se ha convertido en el líder indiscutible en inteligencia artificial a través de su asociación de inversión y tecnología con el creador de ChatGPT, OpenAI, que cobra por acceder a su modelo.

La alianza de Microsoft con OpenAI no concierne a Meta, aseguró Al Dahle. Dijo además que Llama 2, al ser de código abierto, puede brindar la oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas prueben y usen LLM más rápidamente sin poseer los servidores y la potencia informática para alojar su propio modelo personalizado.

Los modelos de idiomas grandes, o LLM, potencian los chatbots basados en texto, aunque sus usos no se limitan a ayudar a la IA a responder preguntas. Los modelos se entrenan al recibir inmensas cantidades de información, generalmente de Internet, para refinar un proceso para generar respuestas.

“Meta tiene una larga historia de código abierto de nuestra infraestructura y trabajo de IA”, dijo Zuckerberg en una publicación en Facebook. “Esto nos ha ayudado a crear mejores productos al impulsar el progreso en toda la industria”. Meta también abrirá el acceso a Llama 2 para investigadores académicos.

Anteriormente, la empresa desarrolló PyTorch, un marco de trabajo de IA, para que fuera accesible para todos y finalmente lo desarrolló para que fuera supervisado por la Fundación Linux sin fines de lucro.