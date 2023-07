Netflix 2023: ¿Cómo cambiar tu perfil a una cuenta nueva?

¿Tienes un perfil en Netflix, pero quieres cambiarla a una cuenta nueva? Lo que quieres hacer es una transferencia de perfiles, según el sitio web de orientación del servicio de streaming.

Esta solicitud les permite a las personas que usan la cuenta, transferir un perfil a una cuenta nueva, existente o un cipo de miembro extra.

La información que se transfiere es el historial de visualizaciones, las recomendaciones, ‘mi lista’, el progreso de guardado de los juegos y la configuración. Los datos de pago no se comparten.

Estas son las condiciones para transferir perfiles: que pertenezca a una cuenta activa, que no sea un perfil de niños, que no esté protegido con un PIN y no tenga una dirección de correo electrónico asociada.

¿Cómo hacer trasferencia de perfiles en Netflix?

Esta es la ruta para transferir tu perfil a otra cuenta sin perder tus datos:

Inicia sesión desde tu navegador web, en la cuenta que tiene el perfil que quieres transferir y con el que quieres iniciar una cuenta nueva.

Ve a ‘mi cuenta’.

En la sección Perfiles y controles parentales selecciona el perfil que quieres usar para iniciar una cuenta nueva.

Selecciona ‘Transferir’.

Selecciona ‘Comenzar transferencia de perfil’.

Selecciona ‘Una cuenta nueva’.

Ingresa la dirección de email y la contraseña que quieres usar para la cuenta nueva.

Sigue los avisos que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Una vez que hayamos terminado de transferir el perfil, se iniciará tu sesión en la cuenta nueva.

Netflix podría iniciar transmisiones deportivas en vivo

El gigante de streaming Netflix pretende dar el salto a la difusión de deportes en directo para seguir sumando nuevos suscriptores y la retransmisión de un torneo de golf con celebridades podría ser el punto de partida.

La plataforma negocia la emisión de un campeonato de golf desde Las Vegas el próximo otoño en el que participarían, entre otras personalidades, golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1, informaron medios especializados estadounidenses este miércoles.

Esta iniciativa, que supondría la primera incursión de Netflix en las retransmisiones deportivas en directo, contaría con los protagonistas de sus exitosas docuseries Full Swing y Drive to Survive.