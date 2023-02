1437: ¿Qué significa el ‘misterioso’ mensaje de WhatsApp y qué relación tiene con San Valentín?

Desde hace al menos una década, las redes sociales han recopilado centenares de mensajes en clave, que significan, en muchos casos, muestras de cariño, o abreviaciones de expresiones populares. Ahora circula en WhatsApp el número 1437, pero, ¿qué significa?

Este número se viralizó especialmente durante febrero y principalmente por jóvenes, y tiene una relación con el Día del Amor y la Amistad que se celebra este martes 14 de febrero, ya que se trata de una muestra de amor hacia otra persona en redes sociales.

De acuerdo con la información que circula en redes, se trata de una abreviación de la frase “I love you forever” (Te amo por siempre en español) asociada con la cantidad de letras que tiene cada palabra. Se representa de la siguiente forma:

1: I.

4: Love.

3: You.

7: Forever.

El 1437 se suma a otras muestras de cariño o mensajes que se usan convencionalmente en WhatsApp y que normalmente son entendidos por los usuarios más jóvenes como BAE (Before Anything Else) o GPI (Gracias Por Invitar).

Si te llegó este mensaje no te alarmes, ya que no se trata de ningún virus ni cadena ‘extraña’, sino que es una muestra de cariño moderna, que ahora que la entiendes ya puedes expresársela a tus seres queridos.

Además de los mensajes en WhatsApp, desde hace meses el 1437 se utiliza en TikTok, también bajo el mismo significado pero con videos en los que expresan la emoción de recibir o envíar el código a las personas que quieres.

Como padre de familia, si recibes este mensaje de tus hijos o ves que lo utilizan, no te alarmes y toma en cuenta que es parte de una expresión de los jóvenes. De hecho, algunas páginas especializadas en control parental explican que el 1437 es un mensaje en código que ayuda para que las personas introvertidas expresen sus sentimientos.