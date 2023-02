San Valentín, voy a tener suerte: esta es la red social favorita para ligar de los mexicanos

Las aplicaciones de citas se han vuelto un recurso muy popular entre los solteros que buscan pasar este 14 de febrero en pareja. Sin embargo, cuando se trata de ´ligar´ por internet, los mexicanos prefieren utilizar otras plataformas como Instagram, Facebook o WhatsApp.

“En México, 61.3 por ciento de los internautas, que equivale a 54.8 millones de personas, declaran que han empezado una relación de amor o amistad a través de internet en algún momento, lo que representó un incremento de 10.7 por ciento en relación a lo reportado en 2021″, señala la consultora The Competitive Intelligence Unit.

En el estudio El amor en los tiempos de las Telecom 2023, la consultora reveló que 58.9 por ciento de las mujeres que utilizan dichas aplicaciones han iniciado una relación de amor o amistad a través de internet, cifra inferior a la de los hombres, que es de 64.2 por ciento.

A pesar de que actualmente existe una amplia oferta de aplicaciones destinadas para ligar, como es el caso de Tinder, Bumble, Grindr, Badoo o Happn, los mexicanos prefieren utilizar plataformas más ‘tradicionales’, como es el caso de Instagram, que tiene 50.9 por ciento de las preferencias; seguido por WhatsApp, con 47.2 por ciento, y Facebook con 39.4 por ciento.

“Cabe destacar que las aplicaciones de citas están muy bien posicionadas. En México, cuatro de cada 10 usuarios de internet han usado alguna aplicación de ligue, lo que se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles”, detalla el estudio.

Apps de citas ya están incluidas en planes de navegación

41.3 por ciento de los usuarios de internet en México utilizan alguna app de citas para ligar, lo que se explica, según la consultora, la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles.

“Actualmente algunos operadores ofrecen planes de navegación extra para el uso especifico de este tipo de aplicaciones. Además, la posibilidad de uso ‘gratuito’ de estas plataformas ha ayudado a democratizar, masificar y normalizar su uso”, detalló.

A pesar de lo anterior, solamente 13.6 por ciento de los internautas declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa una aplicación de ligue. Entre las personas que no las utilizan, 35.3 por ciento mencionan que ya tienen una pareja; 29.1 por ciento no les interesa esta herramienta; 26.4 por ciento las consideran inseguras, y 9.1 por ciento no creen que sean efectivas.