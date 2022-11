¡Elon Musk acaba con el home office... en Twitter!

Hace unos meses, Elon Musk también terminó con el home office en Tesla: 'ya no es aceptable' luego de dos años de pandemia, dijo. (Dimitrios Kambouris/Bloomberg)

Elon Musk, quien adquirió Twitter hace dos semanas e inmediatamente despidió a casi todos sus altos ejecutivos, comenzó a reunir un nuevo grupo de líderes senior de la red social... y prohibió el home office en toda la compañía, a menos que él lo apruebe personalmente.

La compañía comenzó a reorganizar los equipos esta semana luego de una ronda masiva de recortes de empleos que eliminó aproximadamente a la mitad de sus más de 7 mil trabajadores el 4 de noviembre.

El surgimiento de un nuevo liderazgo bajo Musk ha brindado al menos un atisbo de estabilidad interna después de un período de caos de dos semanas.

Yoel Roth

El más visible entre la nueva guardia ha sido Yoel Roth, un veterano de Twitter que reporta a Musk y ahora dirige todos los esfuerzos de Confianza y Seguridad de la compañía, algunos de los cuales anteriormente recaían en otros ejecutivos, según personas familiarizadas con el asunto. Eso incluye políticas de contenido, esfuerzos electorales y planes para combatir el spam y las cuentas falsas.

Roth ha estado publicando hilos de tuits regularmente para compartir detalles sobre los esfuerzos de Twitter para combatir la desinformación electoral, un área de preocupación para muchos críticos a medida que los cambios de la compañía se desarrollan en vísperas de las votaciones de mitad de período en EU.

Roth también ha estado intentando explicar los planes del sitio en torno a la verificación de cuentas, que han evolucionado a un ritmo vertiginoso. Musk ha estado retuiteando y respondiendo a las publicaciones de Roth, y alentando a otros a leerlas, una señal para los seguidores de que Roth es alguien en quien el multimillonario confía para comunicar el mensaje de la compañía.

Behnam Rezaei

Del lado del producto, Behnam Rezaei, que figura como director sénior de ingeniería en su LinkedIn, ahora supervisa toda la ingeniería y el desarrollo de productos en Twitter, reportando directamente a Musk, según varias personas con conocimiento del tema que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar en nombre de la empresa.

Twitter previamente separó sus grupos de productos en tres organizaciones: Bluebird, el grupo de productos de consumo; Goldbird, el grupo de productos generadores de ingresos; y Redbird, un grupo de productos de ingeniería e infraestructura. Estas divisiones ya no existen, según varias de las personas.

Robin Wheeler

Las divisiones de marketing y ventas de Twitter ahora están a cargo de Robin Wheeler, dijeron las personas. Wheeler, un vicepresidente de ventas que también reporta a Musk, ha liderado los esfuerzos de la red social para calmar las preocupaciones de los anunciantes sobre sus políticas de marca y contenido. El miércoles, organizó una reunión al estilo de un ayuntamiento en Twitter Spaces con Musk.

La sesión estaba destinada a los anunciantes, pero llegó a una audiencia de más de 100 mil oyentes. La semana pasada, Wheeler presentó a Musk durante una llamada privada separada con un grupo de asesores de marketing y altos directores de marketing de otras compañías, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Wheeler mostró coraje durante la sesión de preguntas y respuestas de los Espacios de Twitter, y no rehuyó hacer preguntas difíciles a Musk.

La nueva estructura de la compañía aún se está resolviendo y es posible, incluso probable, que las cosas sigan cambiando, dijeron personas familiarizadas.

Prohibido el Home Office

Elon Musk envió un correo electrónico a sus trabajadores por primera vez el miércoles por la noche para prepararlos para los “tiempos difíciles que se avecinan” y prohibir el trabajo remoto a menos que él lo aprobara personalmente.

Musk, quien se nombró a sí mismo “Chief Twit” tras la adquisición de la red social, continúa recibiendo algunos consejos de un grupo de amigos cercanos y excolegas, dijeron personas con conocimiento del asunto. Eso incluye a su antiguo colega de PayPal, David Sacks; amigo e inversor Jason Calacanis; el socio de Andreessen Horowitz, Sriram Krishnan; el inversionista y miembro de la junta de SpaceX Antonio Gracias; y Alex Spiro, abogado de Musk.

Este grupo, que estuvo más activo inmediatamente después del cierre del trato, ayudó a asesorar a Musk en todo, desde ideas de productos hasta despidos y el nuevo liderazgo de Twitter, dijeron las personas.

Por ejemplo, Rezaei y otros ingenieros que de repente están asumiendo puestos de alto nivel en Twitter trabajaron de cerca con Krishnan cuando formaba parte del personal de la empresa hace unos años.

Sacks, por su parte, recientemente trató de sugerir que su papel en Twitter no es formal, tuiteando : “No tengo un papel oficial. No estoy ‘a cargo’ de nada. Estoy haciendo lo que los inversores intentan hacer en Silicon Valley, que es ser útil en los márgenes”.

La división legal de Twitter tampoco está resuelta y no está claro quién finalmente asumirá el cargo de asesor general. Spiro, el abogado de Musk y un jugador clave en su batalla judicial para retirarse del acuerdo de 44 mil millones de dólares, ha estado ayudando al equipo legal mientras tanto, dijeron personas familiarizadas.

Incluso si las cosas se equilibran después del frenesí de la transición inicial, Twitter todavía está lejos de ser estable. Se espera que Musk eventualmente contrate a un director ejecutivo, o alguien con un cargo similar, para ayudar a administrar las operaciones diarias de la compañía de redes sociales.

Hasta entonces, Musk parece estar tomando rápidamente la mayoría de las decisiones por sí mismo, y su cuenta de Twitter sigue siendo el megáfono central para comunicarlas.