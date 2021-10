¿Por qué Facebook cambió de nombre a Meta?

OPINIÓN Bloomberg OPINIÓN

Mark Zuckerberg a menudo dice que, cuando comenzó Facebook en un dormitorio de Harvard, no podría haber predicho el impacto que la red social tendría en última instancia. Por lo tanto, era inevitable, en su relato, que se cometieran algunos errores. E hicieron que ciertamente lo fueran.

El empuje de la compañía hacia “el metaverso”, como Zuckerberg denomina su visión particular de los mundos de realidad aumentada y virtual, es por lo tanto una oportunidad para una nueva versión. Crear un nuevo producto desde cero debería permitirle corregir los errores de Facebook 1.0.

En 2004, Zuckerberg no sabía que su producto tendría la escala para sabotear la democracia. Ahora lo hace.

Con la renovación, por supuesto, también viene un nuevo nombre. Facebook Inc., la empresa matriz de Instagram, WhatsApp y la aplicación azul del mismo nombre, ya no existe. De ahora en adelante será conocido como Meta Platforms Inc., deshaciéndose de los grilletes tóxicos asociados con la marca Facebook, su mal manejo del contenido extremo, el discurso de odio y la desinformación, y la reputación de jugar rápido y relajado con los datos personales de los usuarios.

La presentación de Zuckerberg el jueves, donde reveló su visión del metaverso junto con el nuevo nombre, fue más de Elon Musk que de Steve Jobs. Mientras que Jobs mantuvo en secreto los detalles de los nuevos productos hasta que estuvieran listos para ser fabricados y vendidos, Musk está más inclinado a mostrar ideas e innovaciones que planea realizar algún día. También Zuck parecía presentar más un manifiesto que un producto real.

Pero también hubo indicios de que, a pesar de toda la presentación fantástica, este seguía siendo el mismo Facebook de siempre. El comentario más revelador provino de Vishal Shah, el director de productos metaverso de la compañía, quien dijo que las empresas y los creadores “venderán bienes digitales y físicos, así como experiencias y servicios, y podrán usar anuncios para garantizar los clientes adecuados encontrar lo que han creado“.

Por tanto, la publicidad seguirá siendo el modelo de negocio. En el metaverso, eso podría ser increíblemente espeluznante. En este momento, Facebook tiene datos increíbles sobre lo que atrae tu atención: cuánto tiempo te detienes en esa foto de Instagram de una modelo con poca ropa, cuántas veces has hecho clic en anuncios para el tratamiento de la caída del cabello, si es más probable que veas un video del The Daily Show o de OAN. Si usas un casco de realidad virtual, Facebook Meta podría estar literalmente rastreando tus ojos para ver lo que estás mirando, o midiendo tus expresiones faciales para recrearlas en tu avatar. ¿Cuántos de esos datos registrará la empresa y, lo que es más importante, retendrá? Si optas por no participar, ¿eliminarán realmente esos datos o simplemente los conservarán de forma anónima, como es el caso de algunas empresas en la actualidad?

El año pasado, Facebook dio a conocer los “principios de innovación responsable” que incluían ser “transparentes sobre cómo y cuándo se recopilan los datos, y cómo se utilizan a lo largo del tiempo para que la gente no se sorprenda”. Nick Clegg, jefe de asuntos públicos y comunicaciones de Meta, abordó el tema el jueves y dijo que llevará tanto tiempo crear el metaverso que los reguladores tendrán mucho tiempo para ponerse al día. Pero la empresa aún necesita ganarse la confianza de sus usuarios.

Eso será particularmente importante si Meta va a tener éxito debido a los cambios en el panorama competitivo. Por primera vez, los cinco gigantes tecnológicos de EU competirán directamente: Amazon.com, Apple, Microsoft y Google de Alphabet están desarrollando productos de realidad aumentada y virtual.

Y el más rico de ellos, Apple, ha hecho de la privacidad y seguridad del usuario un diferenciador clave del producto. En este momento, Facebook está haciendo un juego para la rica comunidad de desarrolladores de Apple, prometiendo mejores términos que los que ofrecen actualmente Apple y Google, lo que presumiblemente significa tomar un recorte más bajo de regalías en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Pero Apple se ha labrado una mejor reputación por la seguridad del usuario. El propio Zuckerberg reconoció esta semana que es necesario enfatizar estos principios desde el principio.

A pesar de toda su charla sobre un único “metaverso”, es más probable que la realidad sea una serie de metaversos en competencia, ejecutados en diferentes arquitecturas de software y hardware. Si va a ganar las guerras de plataformas de metaverso, Meta necesita cambiar algo más que su nombre.