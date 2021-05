Putin tiene un nuevo aliado: TikTok, que le ayuda a eliminar contenido crítico

Las publicaciones de Mikhail Petrov en TikTok comenzaron a viralizarse este año cuando aprovechó el creciente descontento en Rusia para publicar breves explicaciones sobre el incipiente movimiento de protesta en el país.

Su popularidad se disparó a más de 250.000 seguidores y TikTok invitó a Petrov, un estudiante de ciencia política de la Escuela Superior de Economía de San Petersburgo, a unirse a un programa de desarrollo de talento. Luego, el sonido comenzó a desaparecer de algunos de sus videos.

TikTok, propiedad de ByteDance Ltd., es una de las compañías de redes sociales a nivel mundial bajo presión para eliminar las publicaciones antigubernamentales en Rusia a medida que el presidente, Vladimir Putin, toma serias medidas contra la disidencia. Incluso ha recibido elogios de funcionarios rusos que dicen que está más dispuesta que otras empresas a eliminar contenido.

El Kremlin habló con las autoridades chinas sobre el contenido antigubernamental en TikTok a principios de este año, según un funcionario familiarizado con la política de redes sociales de Rusia que solicitó no ser identificado porque la información no es pública. La cantidad de contenido crítico ha disminuido a medida que TikTok usa prohibiciones para eliminar publicaciones no deseadas, dijo la persona.

“Los reguladores rusos han indicado públicamente que aumentaron las solicitudes de eliminación de contenido desde enero, y las eliminaciones también han aumentado en toda la industria”, dijo un portavoz de TikTok. “No hemos realizado cambios en nuestras políticas. Continuamos evaluando solicitudes de agencias gubernamentales “.

El Kremlin y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pérdida de ingresos

El Kremlin considera que las prohibiciones específicas son efectivas porque los usuarios populares de TikTok entendieron que perderían ingresos si publicaban material anti-Putin, según el funcionario ruso.

Svetlana Sokova, quien tiene más de 58.000 seguidores en TikTok, dijo que su página fue eliminada después de que uno de sus videos apareciera en la televisión estatal tras las protestas en apoyo al enemigo del Kremlin Alexey Navalny el 23 de enero. Desde entonces, ha creado una nueva cuenta, pero el servicio ha prohibido o restringido numerosas publicaciones.

TikTok, junto con Google, Telegram y Twitter, recibieron multas a principios de este año por material que promociona las manifestaciones no autorizadas de Navalny.

Tras las sanciones, la gerencia de TikTok acordó cooperar con las solicitudes para monitorear el contenido y eliminar el “contenido ilegal”, según un comunicado de Vasily Piskarev, jefe de la comisión parlamentaria rusa sobre interferencia extranjera.

Prohibición “extremista”

La represión de las redes sociales es parte de un impulso más amplio para sofocar la disidencia en Rusia. El jueves, aliados de Navalny disolvieron su red nacional de casi 40 oficinas de campaña, y un tribunal se reunirá en mayo en un juicio cerrado sobre si la mayor red de oposición del país es un grupo “extremista”.

El Kremlin tardó en captar el alcance de las plataformas en línea, a diferencia de Navalny, que ha ganado millones de seguidores en las redes sociales a pesar de un apagón televisivo, y se le ha dificultado conectarse con una generación que solo ha conocido a Putin como líder. Es menos probable que los jóvenes rusos dependientes de los medios estatales para obtener información, y las encuestas muestran que es más probable que apoyen los movimientos de protesta.

Rusia ahora es pionera en un enfoque “histórico” de la censura que se basa tanto en presión a las plataformas para que controlen su propio contenido, como en un uso innovador de la tecnología para garantizar su cumplimiento, según Roya Ensafi, quien fundó el laboratorio Planeta Censurado de la Universidad de Michigan.

El acceso a Twitter fue ralentizado por no eliminar el contenido que el regulador de internet de Rusia dice que es ilegal, mientras que Google enfrenta una investigación antimonopolio por YouTube. El viernes, el regulador dijo que Twitter había acordado acelerar su tiempo de reacción a las solicitudes rusas y que la compañía estaba formando una hoja de ruta para alinear sus actividades con la ley local.

Rusia “muestra cómo las políticas de censura nacional se pueden implementar en muchos otros países”, dijo Ensafi.