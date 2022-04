Amazon Echo Buds: los probamos por tres meses y estas son nuestras impresiones

El mercado de los auriculares inalámbricos cada día está creciendo mucho más. Tanto las marcas con bastante con audio como aquellas que quieren incursionar en temas de sonido han comenzado a dar ese paso más allá para lograr sobresalir. Este es el caso de los in-ear de Alexa.

Amazon Echo Buds

A México nunca llegó la primera generación, así que esta segunda para el mercado global será el punto de referencia en el nuestro, sin embargo es importante aquellas mejoras que los hacen ser mucho más competitivos.

A diferencia de algunos dispositivos de Amazon que han recibido pequeñas actualizaciones con el tiempo, los Echo Buds de segunda generación son completamente nuevos y cuestan menos que los de la primera. Los Echo Buds 2, en negro o blanco glaciar, cuentan con un diseño más pequeño y pulido, sonido mejorado y cancelación de ruido, y un rendimiento de llamadas de voz ligeramente mejor. También vale la pena señalar que tienen una boquilla más corta, por lo que las puntas no se sumergen en el canal auditivo tan profundo. Me gusta la forma de las puntas, que son más convexas.

Amazon Echo Buds

Los acabados son suaves, con un terminado mate de los auriculares y su estuche de carga que además, destaca por compacto. Lo único es que con el paso del tiempo, el estuche puede ir quedando con algunas marcas justo también por ese terminado.

Si bien los auriculares tienen un diseño bastante estándar, ligeramente abultado, se adaptaron bien a mis oídos, incluso sin aplicar uno de los tres tamaños diferentes de las opciones que se incluyen. Por lo general, voy con una punta de talla mediana, pero para estos, las puntas chicas me quedan mejor. Al igual que Apple, Amazon tiene una prueba de ajuste en su aplicación complementaria Alexa para iOS y Android que le permite saber cuál de las medidas queda mejor.

Amazon Echo Buds

Durante el proceso de conexión no tuve mayores inconvenientes (dos intentos) y me quedé en un iPhone 13 Pro. Conectados a un Samsung S22+ fue más sencillo (quedaron el primer intento). Hay que tener en cuenta que los Echo Buds no ofrecen emparejamiento Bluetooth multipunto, por lo que estos auriculares no se pueden emparejar simultáneamente con dos dispositivos fuente, por ejemplo, un teléfono y una computadora portátil. Tenemos que desconectar alguno de estos si queremos hacer la conexión correspondiente.

Para hacer la sincronización con la cuenta de Alexa, debemos usar la aplicación. Una vez hagamos la conexión no solo servirá para tener todos los datos de la cuenta, sino que además, podremos controlar funciones específicas. De ahí en adelante, solo tenemos que decir la palabra de activación de Alexa y el asistente de voz de Amazon estará listo para aceptar su comando de voz. Principalmente he tenido buenas experiencias con la aplicación Alexa, pero no deja de tener problemas en algunas de las opciones.

Amazon Echo Buds

Un detalle que poco a poco fui notando es que a veces el auricular izquierdo no hace bastante contacto con los pines de carga a pensar de los imanes, y cuando quería usarlo, me daba cuenta que no estaba cargado. Además, si el auricular no está colocado justo en los puntos de carga, el auricular no se apagará y permanecerá conectado a su teléfono. Eso se corrige fácilmente con tan solo prestar atención a la luz que indica que está cargando (tarda unos dos segundos).

Luego de usarlos como mis audífonos principales durante los últimos meses, hay detalles que se han más notorios con los días, pero sin lugar a dudas una de las más relevantes es la calidad de sonido. En este aspecto, los Echo Buds no lo sorprenden no obstante tanto los sonidos en general, la cancelación de ruido y las llamadas se comparan bien con otros auriculares con cancelación de ruido en este rango de precios y funcionan bien.

Amazon Echo Buds

Con respecto al sonido durante las primeras veces de uso, sentí muy fuertes los agudos pero, ese tipo de desniveles se pueden controlar desde la aplicación de Alexa con el ecualizador.

Cada auricular tiene tres micrófonos, que se supone que ayudan con la reducción de ruido durante las llamadas (es bueno pero no la mejor), así como con la captación de voz cuando estás emitiendo comandos de Alexa. Y estos también tienen una función de tono lateral que le permite escuchar su voz dentro de los auriculares mientras habla, para que pueda modular su voz y no terminar gritando.

Amazon Echo Buds

La cancelación de ruido no está a la par con la de los mejores auriculares con cancelación de ruido pero si destacan dentro de los mejores. La nueva tecnología que utilizan, en teoría, logran el doble de eliminación que la generación anterior. Por el contrario, cuando estamos en modo ambiente, sí es mejor que la mayoría. Además cada auricular está ventilado para ayudar a prevenir la sensación de oclusión que pueden tener los auriculares internos con aislamiento de ruido.

Los Echo Buds tienen controles táctiles programables, por lo que puede alternar entre la cancelación de ruido y el modelo de transparencia tocando y manteniendo presionado cualquiera de los laterales, o programando ese mismo gesto para subir o bajar el volumen. Un doble toque avanza las pistas hacia adelante, un triple toque lo lleva hacia atrás y un solo toque pausa o reproducir su audio.

Amazon Echo Buds

Para ajustar el volumen, también puede decirle a Alexa que suba o baje el volumen. Puede parecer que su música se está reproduciendo a un volumen alto, pero los micrófonos externos de los auriculares pueden escucharlo perfectamente.

La autonomía también es similar a los Echo Buds originales. Tienen una duración de 5 horas con la cancelación de ruido activada o 6,5 horas con la función desactivada. Una carga de 15 minutos a través de la conexión USB-C te dará 2 horas de duración de la batería.

En conclusión, si estás buscando unos audífonos que te den el mejor sonido y disfrutar de amplios y abundantes rangos, quizá esta no sea la mejor opción. Pero, si estás buscando practicidad para estar en llamadas, hacer algo de deporte, y escuchar música de manera casual, esta puede ser una de las mejores relaciones valor-precio que actualmente hay en el mercado. Luego de un poco más de tres meses de uso se han convertido en mis audífonos del día a día.