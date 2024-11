Rehabilitación temprana: “Juntos seguiremos avanzando, un paso a la vez”

“Cuando entro a nuestra oficina con su acogedor sofá, me pongo mi uniforme beige. Me gusta su color calmado, y a los pacientes también. Me tomo un momento para revisar mis notas y la lista de pacientes. Hoy tengo varias sesiones individuales. Una es con un joven con graves heridas de bala y un complejo trastorno de estrés postraumático (TEPT). Lo atormentan las pesadillas y la culpa tras haber presenciado la muerte de su amigo sin poder hacer nada para ayudar debido al bombardeo. Ahora enfrenta el desafío emocional de confrontar este trauma, incluyendo la difícil experiencia de encontrarse con la madre de su amigo. Me pregunto: ¿habrá conseguido dormir anoche?

Cuando entro en la sala, me saluda con una sonrisa. ‘¡Dormí anoche, por primera vez en mucho tiempo!’, dice. ‘Recordé la técnica que me enseñaste: me concentré en mi respiración, inhalando y exhalando profundamente, y de alguna manera me quedé dormido.’ Su éxito es una alegría para ambos. Mientras hablamos, sus compañeros de sala se unen a la conversación, compartiendo sus propios pensamientos e historias.

Mi día en el proyecto de rehabilitación temprana de MSF en Cherkasy suele consistir en sesiones psicológicas individuales, donde trabajamos los miedos, los dolores fantasmas y los desafíos de reaprender a vivir en un cuerpo cambiado. Los problemas más comunes que abordamos son el miedo, el dolor y las heridas emocionales. A menudo, las conversaciones con un paciente fluyen de forma natural hacia discusiones con otros en la sala, creando una red de apoyo informal que ayuda a todos a sanar. También realizamos sesiones con las familias de nuestros pacientes, ayudándolas a construir la resiliencia emocional necesaria para apoyar a sus seres queridos durante su recuperación.

En Ucrania, recibir ayuda psicológica durante las etapas tempranas de la rehabilitación es poco común. Por lo general, la atención psicológica solo se considera una vez que las heridas físicas están casi sanadas. Sin embargo, esto impide que los pacientes reciban el apoyo crucial para aceptar y adaptarse a sus cuerpos cambiados desde el principio. Más adelante, pueden enfrentar depresión o adicción, condiciones más difíciles de tratar que brindar atención psicológica oportuna durante las etapas iniciales de la rehabilitación.

Nuestros pacientes sufren de dolor severo y a menudo crónico, incluido el dolor fantasma, que puede ser increíblemente angustiante. Nuestro principal objetivo es estabilizar psicológicamente a los pacientes y luego conectarlos con atención a largo plazo, si es necesario. Nos enfocamos en enseñar técnicas simples de autorregulación, como redirigir la atención, ejercicios de respiración y relajación muscular, para que los pacientes tengan herramientas para manejar su dolor cuando están solos y la medicación ha perdido efecto.

También les explicamos lo que les está sucediendo: cómo su sistema nervioso reacciona al estrés y cómo estos cambios fisiológicos pueden afectarlos emocionalmente. Para casi todos los pacientes, el impacto inicial de encontrarse en cama, casi inmóviles y con dolor, es abrumador. Nuestro papel es guiarlos para que acepten esta nueva realidad y naveguen a través de sentimientos de rechazo o duelo. Enseñarles a transformar sus pensamientos y ayudarlos a imaginar un futuro más allá de la respuesta de lucha o huida es central en nuestro trabajo.

Al final del día, me cambio el uniforme y me recuerdo a mí misma que he dejado a cada paciente con técnicas de autorregulación. Son fuertes: lo lograrán esta noche. Y juntos seguiremos avanzando, un paso a la vez.”